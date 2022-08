Stadtführung durch Berlin: Thema „Regierungsviertel und Reichstag“. Freuen Sie sich auf eine 1,5-stündige private Stadtführung durch das Regierungsviertel und erhalten Sie viel Wissenswertes zu den Gebäuden, Ihren Funktionen und Ihren Rollen im Politikbetrieb. Die Führung stellt Ihnen die Orte vor, die Sie meist nur aus den Medien kennen und wo wichtige Entscheidungen für Deutschland und Europa getroffen werden. Diese Tour ist ideal für alle, die in kurzer Zeit viel sehen und erfahren möchten.

Stadtführung „Regierungsviertel und Reichstag“.

Los geht es am Brandenburger Tor vor der Touristeninformation. Während der nächsten 1,5 Stunden erfahren Sie mehr über die Botschaften der USA und Frankreich und über die Repräsentanz der EU in Berlin. Weiter geht es zum Bundeskanzleramt, zu den Abgeordnetenbüros und den parlamentarischen Ausschüsse. Am Ende erhalten Sie noch spannende Informationen über die Bundespressekonferenz und das ARD-Hauptstadtstudio.

Besuchen Sie im Anschluss den Reichstag und die gläserne Kuppel auf dem Reichstagsgebäude. Aus über 50 Metern Höhe sehen Sie alle Highlights der Hauptstadt.

Der Besuch des Reichstags ist kostenlos und läuft immer über den Besucherdienst des Bundestages. Wir helfen Ihnen gern nach der Buchung bei der Organisation.

©Imago Das Kanzleramt ist eine Behörde, die den Kanzler bei seiner Arbeit unterstützt.

Highlights der Tour: Reichstag/Bundestag

Bundeskanzleramt : Gebäude für rund 450 Mitarbeiter

EU-Parlamentsvertretung in Berlin

Abgeordnetenbüros im Jakob-Kaiser-Haus

Bundespressekonferenz : Ausdruck der vierten Macht im Staat

ARD-Hauptstadtstudio

Weiße Kreuze zum Gedenken an die Maueropfer

Moderne Architektur aus Beton und Glas: Paul-Löbe-Haus und Elisabeth-Lüders-Haus

Wenn Sie im Anschluß den Reichstag besuchen möchten, können Sie aus folgenden Highlights wählen: Sie können eine 90-minütige Tour mitmachen

an einer Plenarsitzung teilnehmen

die Reichstagskuppel und die Dachterrasse besuchen

Angebot: wenn Sie möchten, helfen wir bei der Organsisation

Auf einen Blick: Termine der Stadtführung: täglich 9-18 Uhr starten die Touren alle 30 Minuten (siehe Buchungstool beim Ticketkauf)

Dauer: 1,5 Stunden

Treffpunkt: Am Brandenburger Tor vor der Touristeninformation

Preise: für Gruppen bis 9 Personen ist der Gruppenpreis 119 Euro . Für Gruppen ab 10 Personen ist der Sparpreis 12 Euro pro Person . Für Gruppen ab 20 Personen ist der Sparpreis 9 Euro pro Person .

Sprachen: Deutsch und Englisch. Andere Sprachen gibt es auf Anfrage.

Stornos und Änderungen: sind bis 2 Werktage vor der Tour kostenfrei. Vorab zu viel überwiesene Beträge werden rückerstattet.

Hinweis für Schulklassen: Begleitende Lehrer/innen sind kostenfrei.

Nach der Buchung erhalten Sie eine E-Mail und die Kontaktdaten Ihrer StadtführerIn. Kurzfristige Wünsche können auch vor Ort besprochen werden.

