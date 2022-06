Outdoor Aktivitäten Berlin: Entdeckt bei diesem Escape Game im Freien, welches als interaktive Schnitzeljagd durch Berlin konzipiert ist, zusammen mit Eueren Freunden die Hauptstadt neu und löst dabei spannende Rätsel! Information, Zeiten, Tickets und Gutscheine zum Verschenken gibt es hier!

„Theodors Herausforderung“: Rätseltour durch Berlin

Theodor Andem ist der Anführer eines elitären Clubs von Abenteurern und Rätsellösern, der nur aus den fähigsten Mitgliedern besteht. Besteht Ihr diese anspruchsvolle Herausforderung und könnt Ihr Euch Theodor als würdig erweisen, um in seinem Club aufgenommen zu werden? Natürlich müsst Ihr dazu eine Reihe verschiedenster Rätsel lösen, die Theodor im Zentrum von Berlin für Euch versteckt hat.

So Funktioniert's:

Ihr trefft Euch zunächst in Berlin Mitte an der Litfaß-Säule auf dem Litfaß-Platz in der Nähe der S-Bahn-Station „Hackescher Markt“ (siehe Karte unten). Hier begrüßt Euch Eure Spielleitung und übergibt Euch die ersten Rätsel-Gegenstände und ein Tablet. Dieses Tablet ist Euer Wegweiser zu den Rätseln und der direkter Draht zur Spielleitung, die Euch bei allen Fragen unterstützt.

Eure Aufgabe wird sein, das Ihr als Team Euch auf den Weg macht und von Station zu Station Rätsel löst, indem Ihr die Gegenstände, die Ihr erhalten habt, mit der Umgebung kombiniert. Mithilfe des Tablets wird überprüft, ob Eure Lösungen richtig sind. Nur dann geht es weiter zum nächsten Rätselort.

Auf der Tour entdeckt Ihr bekannte und unbekannte Sehenswürdigkeiten, Stadtviertel und Wahrzeichen von Berlin und untersucht diese mit dem Tablet und weiteren Gadgets nach Hinweisen und Rätseln, die Euch immer tiefer in die immersive Story eintauchen lassen.

Nach ca. 2 Stunden voller Action und Spaß ist auch schon wieder Schluß und Ihr bekommt eine Zusammenfassung von Eurer Spielleitung und werdet herzlich verabschiedet.

©Maranja Die Lösungen kann man nicht einfach Googlen oder von einer Tafel ablesen! Hier ist echtes Teamwork gefragt und Ihr müsst Eure grauen Zellen auf Höchstleistung bringen!

©Maranja Das Tablet ist Euer Kompass und Decodierer. Es hilft Euch beim Navigieren durch die Stadt, und sagt Euch, ob ein eingegebener Code richtig ist.

Auf einen Blick Dauer: ca. 2 Stunden

Treffpunkt: an der Litfaß-Säule auf dem Litfaß-Platz in Berlin. Das Ende der Tour ist in der Nähe des Startpunktes. Dort gebt Ihr dann wieder alle Gegenstände Eurem Spielleiter zurück.

Anzahl der Personen : 2-6 Personen. Wenn Ihr die entsprechende Gruppengröße bucht, dürft Ihr auch mit 7 Leuten spielen. Für mehr ist das Spiel nicht ausgelegt und es besteht die Gefahr, dass nicht alle die Gelegenheit bekommen, sich entsprechend einzubringen. Für den Fall, dass Ihr mit größeren Gruppen spielen möchtet, empfehlen wir Euch, mehrere Spiele hintereinander zu buchen . Am Ende können die Untergruppen dann Ihre Ergebnisse vergleichen – und schauen, wer bei welchem Rätsel schneller war. Normalerweise starten wir Touren im Stundentakt, damit die Teilnehmenden sich nicht gegenseitig einholen. Wir können aber in diesem Fall davon abweichen und die Folgegruppe bereits nach 30 Minuten starten lassen. So gibt es weniger Wartezeit für Euch.

Alter: Unsere Touren sind durchaus anspruchsvoll . Wir empfehlen daher ein Mindestalter ab 14 Jahren. Es gibt optional die Möglichkeit, einen leichten Spielmodus zu aktivieren. In diesem Fall ist es etwas einfacher, die Rätsel zu lösen, und Ihr könnt mit Kindern ab etwa 10 Jahren spielen . Sagt und dazu einfach vor der Tour Bescheid. Kinder bis 6 Jahre dürfen übrigens kostenlos mitkommen!

Gruppenpreis : 140 Euro (unabhängig von der Teilnehmeranzahl)

Und wenn es regnet?: Wir spielen auch bei leichtem bis mittlerem Regen, Hitze oder Kälte. Bringt also immer angemessene Kleidung und gegebenenfalls Regenschirme mit, sodass Ihr Euch bequem 2 Stunden draußen durch die Stadt bewegen könnt. Bei starkem Niederschlag buchen wir Euch kostenfrei auf einen anderen verfügbaren Termin um. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail mit eurem Wunschtermin. Alternativ stellen wir Euch einen Gutschein aus, mit dem Ihr dann in Ruhe selbst einen neuen Termin buchen könnt.

Also lass Euch diesen außergewöhnlichen Spaß nicht entgehen und bucht Euch dieses tolle Outdoor Escape Game hier:

Tickets oder Gutschein HIER buchen.

Anfrage stellen.

Wenn Ihr Fragen oder Wünsche habt, dann schreibt uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de

Wir helfen Ihnen gern weiter.

Euer Team vom Ticketshop

Das könnte Euch auch gefallen: