Tickets für die Stadtrallye für Schulklassen auf Klassenfahrt zum Thema „Flucht und Spionage an der Berliner Mauer“, sowie die Preise, Inhalte der Schnitzeljagd und Informationen zum Ablauf findet Ihr hier! Die Rallye bzw. Challenge im Outdoor-Escape-Room ist besonders geeignet für alle, die auf spielerischem Weg und mit Spaß die Geschichten der Berliner Mauer kennenlernen möchten.

Stadtrallye „Flucht und Spionage an der Berliner Mauer“

Ihr seid in Berlin auf Klassenfahrt bzw. eine Schulklasse aus Berlin und sucht noch eine spannende Aktivität, die Spaß und Wissen über die Berliner Mauer verbinden? Dazu habt Ihr Lust auf eine Challenge gegen Eure Mitschüler und möchtet selbst bestimmt ohne Guide Berlin erkunden und spannende Rätsel lösen? Dann haben wir den perfekten Event für Eure Klassenfahrt oder Schulausflug: Die Schnitzeljagd „Flucht und Spionage an der Berliner Mauer“!

Was ist eine digitale Stadtrallye bzw. Schnitzeljagd?

Bei einer digitalen Stadtrallye bzw. Schnitzeljagd gehen Schülerinnen und Schüler in 3-4er Gruppen ohne Lehreraufsicht- nur ausgestattet mit mind. 1 Handy pro Gruppe - auf eine spannende Mission, wo Rätsel gelöst werden müssen, die auf dem Handy erscheinen. Es ist eine Art Outdoor-Escape-Game mit Spaß und pädagogischem Anspruch. Die Lehrerbetreuung erfolgt via Smartphone und mit einigem Abstand zur Gruppe.

Um was geht es inhaltlich bei der Rallye „Flucht und Spionage an der Berliner Mauer“?

Ihr steht vor einer aufregenden Mission: Die Stasi verfolgt Euch und hat es darauf abgesehen, den Fluchtversuch Eures Freundes Siegfried Kath, ein Kunsthändler aus der DDR, um jeden Preis zu vereiteln. Eure Aufgabe besteht darin, die verschlüsselten Hinweise zum Fluchttunnel vor der Stasi zu entdecken und zu entschlüsseln. Könnt Ihr Eurem Freund helfen und nehmt Ihr die Herausforderung an? Es geht um Leben und Tod!

Der Inhalt: Siegfried Kath, ein Kunsthändler aus dem, hat es trotz des sozialistischen Systems in der DDR durch den Kunsthandel zu Reichtum gebracht. Doch für ihn und seine einflussreichen Unterstützer im Ministerium für Außenhandel hat sich das Blatt gewendet. Siegfried ist nicht länger sicher und plant eine Flucht von Ost-Berlin in die BRD.

Allerdings stehen die Mauer, sein Ausreiseverbot und die Stasi-Agenten im Weg. Die einzige Hoffnung besteht darin, dass es angeblich einen Tunnel unter der Berliner Mauer gibt, der als Fluchtweg dienen könnte. Bisher ist dies jedoch nur ein Gerücht.

Um keine Gefahr auf sich zu ziehen, wurde die Kommunikation über den illegalen Grenzübergang verschlüsselt. Eure Aufgabe ist es, Kath dabei zu helfen, die Hinweise zu finden und zu entschlüsseln. Die Zeit drängt, denn die Stasi-Agenten sind Euch auf den Fersen und versuchen, den Tunnel vor Euch zu finden.

Eure Reise führt Euch entlang der faszinierendsten Abschnitte des Berliner Mauerstreifens. Während Ihr den Hinweisen folgt, werdet Ihr echte Geschichten aus der Geschichte der DDR erleben und Euch intuitiv einfühlen in die Lebenssituation der Menschen in der DDR und was es bedeutet, in Freiheit oder einer Diktatur zu leben. Daher ist dieses Abenteuer auch für Schülerinnen und Schüler der 8. bis 13. Klasse besonders geeignet.

Fragen & Antworten zur Schoolrallye:

Im folgenden Video erhalten Sie erste Antworten auf die meist gestellten Fragen:

Weitere Fragen und Antworten: Wie startet man die Stadtrallye und benötigen alle Schüler ein Smartphone? - Die Spielcodes für jede Gruppe erhalten die Lehrer. Sie verteilen diese nach der Aufteilung der Gruppen. Die Gruppen geben die Codes am Startpunkt ein & los geht’s! Super einfach! Pro Gruppe wird lediglich ein Smartphone benötigt. Sollte ein Akku leer gehen, kann mit dem gleichen Code auf einem anderen Handy weitergespielt werden. Ein Spiel benötigt max. 10 MB. Das ist weniger als ein YouTube-Video zu schauen oder 10 Minuten auf Instagram zu verbringen.

Benötige ich für die digitale Stadtrallye eine App? - Nein, die digitale Stadtrallye läuft über alle gängigen Browser (Google Chrome, Safari etc.) und somit auf jedem Handy oder Tablet. Es muss also keine App heruntergeladen werden.

Wie läuft die Betreuung für Lehrer ab? - Die Lehrer sind während der Tour in Reichweite der Schüler und halten sich im Hintergrund. Inhaltliche Rückfragen zur Tour werden durch Hinweise übers Smartphone vom Veranstalter beantwortet. Durch den „Lehrer-Leitfaden inkl. der Lösungen“ kennen die Lehrer aber auch die Route, Stationen & Lösungsantworten.

Was passiert bei schlechtem Wetter? - Bei einem Schauer am Nach- oder Vormittag startet ihr einfach später oder macht eine Pause. Bei schlechtestem Wetter könnt ihr den Termin kostenlos stornieren oder auch verschieben.

Was müssen wir mitbringen? - Aufgeladene Smartphone, bequeme Schuhe und Kleidung und Lust auf Rätsel und eine Team-Challenge gegen Eure Mitschüler

In welchen Sprachen ist die Rallye? - Deutsch

Auf einen Blick: Termine : 02.01.23– 31.10.2024

Zeiten: 09:00 - 18:00 Uhr | ca. 1,5-2 Stunden



Startpunkt/Ende: Der Startpunkt ist der Rosenthaler Platz und der Endpunkt die Gedenkstätte Berliner Mauer (siehe Karte unten)

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln : U-Bahn : U8 Station „Rosenthaler Platz“ | Straßenbahn : Linie M1 „Rosenthaler Platz“ | Bus : Linie 142 „Rosenthaler Platz“

Preise: Schüler pro 12 € | LehrerInnen sind kostenlos

Ihr liebt unsere Angebot „Spielend Lernen, ohne es zu merken“ und bei einem Schulausflug Geschichte hautnah zu erleben? Dann könnt Ihr direkt online über den folgenden Button die Tickets buchen:

Bei Fragen kommt gern auf uns zu. Schreibt entweder eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder ruft unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr) an.

Wir helfen gern!

Euer Team vom Ticketshop der Berliner Zeitung

Adresse: Der Startpunkt ist am Rosenthaler Platz ...

Adresse: Der Endpunkt ist an der Gedenkstätte Berliner Mauer

