Tickets für eine Hop-on-Hop-off Stadtrundfahrt mit dem roten Doppeldecker-Bus kombiniert mit einer 1-stündiger Schiffstour auf der Spree im Zentrum Berlins, sowie die Preise, den Fahrplan 2023 und Informationen zu den Haltestellen erhalten Sie hier.

Kombitour: Hop-on/Hop-off-Bustour und Spree-Bootstour

Erleben Sie Berlin von Land und vom Wasser aus und erhalten Sie bei unserer kombinierten Stadtrundfahrt mit Bus und Schiff interessante Neuigkeiten und unterschiedliche Perspektiven auf die Deutsche Hauptstadt.

Starten Sie zunächst mit der Bustour an einer beliebigen Haltestelle. Geben Sie dem Busfahrer das hier gebuchte Ticket und er gibt Ihnen einen Voucher für die spätere Schiffstour.

Die Hop-on-Hop-off Bustour mit dem roten Doppeldeckerbus

Die Rundfahrt mit dem Hop-On/Hop-Off-Bus können Sie an jeder der 24 Haltestellen starten. Während der Tour von ca. 2,5 Stunden erfahren Sie aus den kostenlosen Audioguides alles Wissenswerte zu den Sehenswürdigkeiten und Highlights links und rechts der Strecke. Natürlich können Sie an jeder Haltstelle nach Belieben aussteigen und später wieder zusteigen.

Freuen Sie sich auf die Wahrzeichen der Stadt und erleben Sie das Brandenburger Tor, den Potsdamer Platz, den Kurfürstendamm und erfahren Sie mehr über die Geschichte des Checkpoint Charlie

Wo sind die Haltestellen für die Stadtrundfahrt mit dem Bus?

Haltestellen der Tour mit den Highlights: Kurfürstendamm : Kudamm 216, beim Hard Rock Café

Kurfürstendamm / Meinekestraße (Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche)

Kurfürstendamm / Rankestraße

Tauentzien

KaDeWe (Luxury department store) / Wittenbergplatz

Lützowplatz (Bauhaus Archiv)

Kulturforum (Berliner Philharmonie - Kammermusik Saal / Kunstgewerbemuseum / Gemäldegalerie)

Potsdamer Platz / Ausstieg zum Panoramapunkt (Cafe und Viewing platform) im Kollhoff-Tower / Sony Center / Staatsbibliothek

Potsdamer Platz / Balzac Cafe

Martin-Gropius-Bau (Museum) / Topographie des Terror (Exhibition)

Checkpoint Charlie (Museum Haus am Checkpoint Charlie) / Ausstieg am (Museum Haus am Checkpoint Charlie) / Ausstieg am Asisi Panorama „DIE MAUER“ - Friedrichstraße 205

Gendarmenmarkt (Konzerthaus Berlin, Deutscher und Französicher Dom)

Neptunbrunnen (am Roten Rathaus) = UMSTIEG zum Schiff möglich

Alexanderplatz (Fernsehturm, Weltzeituhr, Körperwelten)

Karl-Marx-Allee

East Side Gallery (Mercedes-Benz-Arena / Reste der Berliner Mauer)

Ostbahnhof

Berliner Dom (Museumsinsel mit Pergamon Museum / Humboldt Forum) = UMSTIEG zum Schiff möglich

Lustgarten (Altes Museum)

Friedrichstraße/ Unter den Linden = UMSTIEG zum Schiff möglich

Brandenburger Tor (Akademie der Künste / Hotel „Adlon“)

Hauptbahnhof

Siegessäule

Zoologischer Garten Berlin (Zoo) / Elefantentor

Kranzler Eck (Cafe) - Kurfürstendamm 22

Tourenkarte mit den Stopps und den Umstieg zum Schiff (Stopp Nr. 11, 16 oder 17 am Alexanderplatz):

Tourenkarte Mit Haltestellen Und Route 2023 Hop On Hop Off Stadtrundfahrt Bus Schiff Kombitour Pdf

Umsteigen auf das Schiff können Sie am Besten, wenn Sie am Alexanderplatz an den Haltestellen „Neptunbrunnen“ (Stopp 11 oder 16) oder „Berliner Dom“ (Stopp 17) aussteigen und vor zur Anlegestelle „Nikolaiviertel“ (gegenüber vom Humboldt Forum) laufen, was nur 2-3 Minuten dauert. Auch möglich wäre ein Umstieg an der „Friedrichstrasse/Unter den Linden“ (Stopp 18), aber hier läuft man etwas länger (ca. 5-8 Minuten) vor zum Schiffsanleger Friedrichstraße an der Weidendammer Brücke.

Wann sind die Abfahrtszeiten für die Hop-on-Hop-off Bustour?

Die Busse starten an den verschiedenen Haltestellen zu etwas unterschiedlichen Zeiten, da Sie im Kreis fahren. Anbei der Plan mit dem jeweiligen Startzeiten am Morgen und der letzten Abfahrt am Abend pro Haltestelle. Dazwischen ist die Abfahrt alle 30 Minuten.

Zeitplan Bustouren Fruhjahr 23 Abfahrtzeiten Haltestellen Pdf

Ein erster Eindruck von der Bustour:

Auf einen Blick: Termine: täglich | 02.01.-05.11.2023 | siehe Buchungssystem

Zeiten: die Touren fahren aktuell alle 30 Minuten und starten zwischen 9:30-15:30 Uhr und die letzte Tour endet 18:00 Uhr

Dauer: eine Rundfahrt ohne Ausstieg dauert ca. 2,5 Stunden

Haltestellen: siehe Auflistung oben

Tickets und Preise:

Sie können zwischen einem 1-Tagesticket und einem 2-Tagesticket wählen. Die Tickets sind nach der Entwertung im Bus 24- bzw. 48 Stunden gültig.

Erwachsene: 28 Euro (für 24h) / 32 Euro (für 48h)

Ermäßigt: 25 Euro (Menschen mit Behinderung, Studenten, Schüler, Senioren, Gruppen ab 6 Erwachsene, kein 48 Stunden-Ticket aktuell)

Kinder (6-12 Jahre): 14 Euro / 16 Euro (für 48 Stunden)

Familien: 59 Euro (für 24h / / 69 Euro (für 48 Stunden) | 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder von 6-12 Jahren)

Sprachen: Deutsch und Englisch, Niederländisch, Schwedisch, Türkisch, Hebräisch, Polnisch, Dänisch, Französisch, Chinesisch, Japanisch, Russisch, Portugiesisch, Spanisch und Irisch

Gültige Busse: mit dem Ticket können die Roten Busse von „Top Tour Sightseeing“ und „Berlin City Sightseeing“ genutzt werden

Die 1-stündige Schiffstour

Bei der Spreerundfahrt „Historische Citytour“ durch Berlin Mitte und das Regierungsviertel für 1 Stunde erfahren Sie alles über die Sehenswürdigkeiten am Ufer und können entspannt bei einem kühlen oder heißen Getränk tolle Fotos schießen und die Hauptstadt vom Wasser aus erleben. Entdecken Sie Berlin aus einer anderen Perspektive, während Sie entspannt an den berühmten Attraktionen der Stadt vorbeigleiten.

Die Highlights der Tour: Kanzleramt und Regierungsviertel

Schloss Bellevue , der Amtssitz des Bundespräsidenten

Nikolaiviertel , wo Berlin entstanden ist

Museumsinsel (Altes und Neues Museum, Alte Nationalgalerie, Bode-Museum und Pergamonmuseum)

Berliner Dom und das neue Humboldt Forum (altes Stadtschloss)

Haus der Kulturen der Welt, u.v.m ...

Im folgenden Buchungssystem finden Sie mehrere Touren. Wählen Sie bitte ganz unten „Bus+Stadtkernfahrt auf der Spree“. Nach der Buchung erhalten Sie direkt per E-Mail Ihr Ticket, welches Sie ausdrucken oder auf dem Smartphone vorzeigen können (ein Ausdruck ist nicht erforderlich).

Special: Bustouren zum „Festival of Lights“ (06.10.-15.10.2023)

Festival of Lights 2023 in Berlin

Im Oktober taucht das Festival of Lights 2023 Berlin und seine wichtigsten Sehenswürdigkeiten am Abend wieder in ein buntes Licht und lockt tausende Besucher zu den illuminierten Orten und läßt die Herzen der Fotosfans höher schlagen. Immer von 19-23 Uhr beginnt vom 6.10.-15.10.2023 das Lichtspektakel an den unterschiedlichsten Plätzen der Hauptstadt und unsere Bustour „Fotosafari“ und „Ausflug ins Lichtermeer“ bringt Sie zu allen Highlights!

