Hotrod Tour durch Berlin mit Guide: Information, Zeiten, Gutscheine und Tickets gibt es hier!

Megaspaß und Adrenalin pur erwarten Dich und Deine Freunde oder Kollegen bei dieser verrückten Stadtrundfahrt mit Guide durch das Zentrum von Berlin. Hol Dir die einsitzigen „motorisierten Seifenkisten“ und mache Berlin unsicher! Und wundere Dich nicht, wenn am Straßenrand immer das gleiche Bild zu sehen ist: offene Münder der Passanten, gezückte Handys, Begeisterung pur!

Die geführten Hotrod-Touren zeigen Dir die Hauptstadt aus einem neuen und

einmaligen Blickwinkel. Nur wenige Zentimeter über dem Asphalt, mit Helm

auf dem Kopf, das Lenkrad fest in der Hand und mit einem Dauergrinsen im Ge-

sicht fahrt ihr im Rudel durch die City und das Ende ist immer gleich: keiner möchte wieder aussteigen!

Es gibt 2 Touren zur Auswahl und es geht immer durchs Zentrum der Haupstadt:

Discover Berlin in 80 Minuten und lerne den Osten und das Zentrum der Hauptstadt aus einer neuen Perspektive kennen! Die Tour startet in Berlin-Friedrichshain (nahe Warschauer Strasse) in der Revaler Straße 99 (siehe Karte unten). Nach einer kurzen Einweisung durch den Guide gehts auch schon los!

Jetzt wird gehotroooodeeeeet!!! Zuerst düst Ihr vorbei an der berühmten East Side Gallery, wo noch Teile der Berliner Mauer stehen. Es geht weiter zum Alexanderplatz, wo spätestens jetzt sich jeder nach Euch umdreht und Fotos von Euch und den "fliegenden Kisten" machen möchte. Ihr rauscht weiter durch die Straßen von Berlin Mitte und lasst es hier richtig krachen: Adrenalin pur und jede Menge Spass sind angesagt!

Die beste Zeit für eine Tour ist in der Woche von Montag bis Freitag, aber auch das Wochenende ist möglich. Die Zeiten für diese Tour von Montag bis Sonntag sind:

09:20 Uhr – 10:40 Uhr | 11:00 Uhr – 12:20 Uhr | 17:20 Uhr – 18:40 Uhr

Der Preis ist 77,00 Euro pro Person.

Aussagen von Teilnehmern:

WHAT A BLAST! PROBABLY THE BEST THING WE DID IN BERLIN DURING OUR STAY. Lee (Australia)