Für die Hop-on Hop-off Stadtrundfahrt durch Berlin mit dem roten Bus erhalten Sie hier die Tickets, die Preise, den Fahrplan , Informationen zu den Haltestellen und können im Trailer einen ersten Eindruck bekommen. Die Bustour gehört auf jeden Fall zu jedem Sightseeing-Programm in Berlin dazu und ist eine entspannte Art, in kurzer Zeit die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu entdecken.

Stadtrundfahrt „Bustour -Hop-on Hop-off“ durch Berlin

Die Rundfahrt führt Sie dabei in ca. 2,5 Stunden vorbei an den Highlights von Berlin und Sie können an jeder Haltstelle nach Belieben aussteigen und später wieder zusteigen. Die Roten Doppelstockbusse fahren dabei regelmäßig im aktuell 25-Minuten-Takt und Sie erhalten alle wichtigen Informationen per Audioguide in Deutsch und 15 weiteren Sprachen.

Highlights und Haltestellen der Tour: Kurfürstendamm : Kudamm 216, beim Hard Rock Café

Kurfürstendamm / Meinekestraße (Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche)

Kurfürstendamm / Rankestraße

Tauentzien

KaDeWe (Luxury department store) / Wittenbergplatz

Lützowplatz (Bauhaus Archiv)

Kulturforum (Berliner Philharmonie - Kammermusik Saal / Kunstgewerbemuseum / Gemäldegalerie)

Potsdamer Platz / Ausstieg zum Panoramapunkt (Cafe und Viewing platform) im Kollhoff-Tower / Sony Center / Staatsbibliothek

Potsdamer Platz / Balzac Cafe

Martin-Gropius-Bau (Museum) / Topographie des Terror (Exhibition)

Checkpoint Charlie (Museum Haus am Checkpoint Charlie) / Ausstieg am Asisi Panorama „DIE MAUER“ - Friedrichstraße 205

Gendarmenmarkt (Konzerthaus Berlin, Deutscher und Französicher Dom)

Neptunbrunnen (am Roten Rathaus)

Alexanderplatz (Fernsehturm, Weltzeituhr, Körperwelten)

Karl-Marx-Allee

East Side Gallery (Mercedes-Benz-Arena / Reste der Berliner Mauer)

Ostbahnhof

Berliner Dom (Museumsinsel mit Pergamon Museum / Humboldt Forum)

Lustgarten (Altes Museum)

Friedrichstraße / Unter den Linden

Brandenburger Tor (Akademie der Künste / Hotel „Adlon“)

Hauptbahnhof

Siegessäule

Zoologischer Garten Berlin (Zoo) / Elefantentor

Kranzler Eck (Cafe) - Kurfürstendamm 22

Auf einen Blick: Termine: aktuell von Freitag - Sonntag / ab 7.04. - 31.10.2022 täglich (siehe Buchungssystem)

Zeiten: die Touren fahren aktuell alle 25 Minuten und starten zwischen 9:30-15:30 Uhr und die letzte Tour endet 18:00 Uhr

Dauer: eine Rundfahrt ohne Ausstieg dauert ca. 2,5 Stunden

Haltestellen: siehe Auflistung oben

Tickets und Preise:

Sie können zwischen einem 1-Tagesticket und einem 2-Tagesticket wählen. Die Tickets sind nach der Entwertung am Bus 24- bzw. 48 Stunden gültig.

Erwachsene: 28 Euro (für 24h) / 32 Euro (für 48h)

Ermäßigt: 25 Euro (Menschen mit Behinderung, Studenten, Schüler, Senioren, Gruppen ab 6 Erwachsene, kein 48 Stunden-Ticket aktuell)

Kinder (6-12 Jahre): 14 Euro / 16 Euro (für 48 Stunden)

Familien: 70 Euro (für 24h / 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder von 6-12 Jahren)

Sprachen: Deutsch und Englisch, Niederländisch, Schwedisch, Türkisch, Hebräisch, Polnisch, Dänisch, Französisch, Chinesisch, Japanisch, Russisch, Portugiesisch, Spanisch und Irisch

Gültige Busse: mit dem Ticket können aktuell die Roten Busse von „Top Tour Sightseeing“ und „Berlin City Sightseeing“ genutzt werden

Das Onlineticket wird ohne Datum ausgestellt und kann innerhalb von 24 Monaten nach der Buchung am Bus eingelöst werden. Sie erhalten das Ticket direkt nach der Buchung per E-Mail und können es auch auf dem Smartphone vorzeigen (ein Ausdruck ist nicht erforderlich).

Special: Bustouren zum „Festival of Lights“ (7.10.-16.10.)

Festival of Lights 2022 in Berlin

Im Oktober taucht das Festival of Lights 2022 Berlin und seine wichtigsten Sehenswürdigkeiten am Abend wieder in ein buntes Licht und lockt tausende Besucher zu den illuminierten Orten und läßt die Herzen der Fotosfans höher schlagen. Immer von 20.00 Uhr bis Mitternacht beginnt vom 7.10.-16.10. das Lichtspektakel an den unterschiedlichsten Plätzen der Hauptstadt und unsere Bustour „Fotosafari“ und „Ausflug ins Lichtermeer“ bringt Sie an den beiden Wochenenden und Freitag den 14.10. zu allen Highlights!

