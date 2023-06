Für einen Teamevent in Berlin Outdoor für eine kleine Gruppe oder die ganze Firma hier alle Infos und Tickets für den „Erlebnis-Parcours im Strandbad Plötzensee“. Diesen lustigen und herausfordernden Teambuilding Event mit vielen Spielen könnt Ihr hier direkt online buchen. Bei Fragen ruft uns an unter 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr).

Teambuilding Event „Erlebnis-Parcours im Strandbad Plötzensee“

Ihr plant einen outdoor Teamevent, einen Firmenausflug, eine lustige Firmenfeier, einen Junggesellenabschied oder einen unvergesslichen Geburtstag? Dann seid Ihr bei diesem Event goldrichtig!

Der Ort für diesen Spaß ist das wunderschöne authentische Strandbad Plötzensee im Berliner Stadtteil Weeding mitten im Grünen. Hier könnt Ihr für 1 Stunde pro Gruppe auf dem abwechslungsreichen Erlebnis-Parcours in einem eigenen Bereich im Freibad zeigen was Ihr drauf habt und als Team zusammenwachsen.

Wie läuft der Teamevent „Erlebnis-Parcours im Strandbad Plötzensee Berlin“ ab?

Nach der Buchung hier unten auf der Seite erhaltet Ihr eine E-Mail als Bestätigung mit Kontaktangaben, falls noch Fragen aufkommen. Die Bestätigung bringt Ihr digital oder ausgedruckt mit.

Am Tag des Events seid Ihr 10 Minuten vorher am Treffpunkt. Der Eintritt zum Strandbad ist nicht inklusive. Ihr müsstet also vorher Euch an der Kassen am Eingang noch ein Ticket kaufen. Es gibt zum Beispiel einen Kurzzeittarif: 2 Stunden für 2 Euro.

Der Erlebnis-Parcours befindet sich im Strandbad Plötzensee gegenüber der Haupttreppe zum Strand. Kommt bitte direkt zum Parcours, wo Eure Betreuer schon auf Euch warten.

Der Parcours ist 300 m² groß und gespielt wird 60 Minuten, wobei Ihr in dieser Zeit insgesamt 8 abwechslungsreiche Action Games zu meistern habt. Es werden lustige und herausfordernde Spiele aus bekannten TV-Shows, wie „Schlag den Star“ oder „Schlag den Raab“ geboten. Dabei ist zu beachten, das es nicht reicht, wenn Ihr nur in einer Disziplin besonders gut zu seid, denn am Ende müsst Ihr bei allen Action-Games gut abschneiden, um als strahlende Siegerin oder Sieger vom Strand zu gehen. Somit bleibt es bis zum Ende spannend, wer sich den Sieg holt. Geschicklichkeit, Schnelligkeit und natürlich Spaß sind gefragt, wenn bei den spannenden Battles an 8 Stationen Ihr einzeln oder in Teams gegeneinander antretet. Unsere Teamguides stehen Euch dabei jederzeit hilfreich zur Seite.

Die Spiele sind: Mission Impossible

Summer Curling

Cornhole

Disc Golf

Lochwand

Zielwand

XXL 4 Gewinnt (bis Mitte Juli)

XXL Jenga oder Tischkicker (bis Mitte Juli)

Fun Mini Golf (ab Mitte Juli)

Pit Pat (ab Mitte Juli)

©Puravida Auf 300 m² ist Platz für Spiel, Spaß und lecker Essen ...

©Puravida

©Puravida

Wie viele Personen können beim Teamevent auf dem Erlebnis-Parcours teilnehmen?

Pro Stunde können auf dem Parcours bis maximal 20 Personen spielen. Sind es mehr Teilnehmer, dann einfach eine zweite Stunde dazubuchen. Seid Ihr weniger als 20 Personen - eine kleine Gruppe oder Einzelpersonen - dann könnt Ihr gern während der Öffnungszeiten direkt ins Strandbad Plötzensee kommen und Einzeltickets erwerben. Vorher online buchen ist aber auf jeden Fall immer sicherer.

Zu welchen Zeiten kann man den Erlebnis-Parcours buchen?

Unsere Öffnungszeiten findet Ihr hier. Die freien Verfügbarkeiten könnt Ihr dem Kalender im Buchungssystem entnehmen:

Der Erlebnis-Parcours ist bei gutem Wetter von Mai – September wie folgt geöffnet: 15.05. – 31.05.: Do/Fr von 15-19 Uhr, Sa/So von 14-18 Uhr

01.06.-16.07.: Do/Fr von 15-20 Uhr, Sa/So von 14-20 Uhr

17.07.-27.08.: Di/Mi von 15-19 Uhr, Do/Fr/Sa/So von 14-20 Uhr

28.08.-17.09.: Do/Fr 15-20 Uhr, Sa/So: 14-20 Uhr

18.09.-30.09.: Do/Fr 15-19 Uhr, Sa/So: 14-18 Uhr

Buchungen außerhalb der Öffnungszeiten sind ebenfalls auf Anfrage möglich. Kontaktiert uns gern unter: ticketshop@berliner-zeitung.de

Wie ist die Verpflegung während des Teambuilding-Event´s?

Natürlich soll das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen und es gibt 2 Möglichkeiten zur Auswahl: 1. Ihr könnt im Strandbad Plötzensee Getränke und Speisen vor Ort erwerben (Selbstbedienung, sofortige Zahlung). Ob Eis, Pommes oder Pizza – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. 2. Wir planen mit Euch ein Buffet mit Essen und Trinken und vielleicht Tanzen mit DJ oder Band. Kommt mit Euren Vorstellungen gerne auf uns zu: ticketshop@berliner-zeitung.de.

©Puravida Das Runde muss ... ins Runde!

Was kann man noch im Strandbad Plötzensee machen?

Das Strandbad Plötzensee ist der perfekte Ort für einen entspannten Tag am See. Vor oder nach dem Event könnt Ihr im Bad zum Beispiel noch Stand-up-Paddling ausprobieren oder eine Bootstour auf dem See machen. Darüber hinaus könnt Ihr natürlich auch schwimmen, sonnenbaden, Beachvolleyball spielen oder einfach nur in der Sonne entspannen.

Wie kann ich den Teamevent buchen?

Eine Exklusivbuchung für Euer Team ist ausschließlich im Voraus über das Buchungssystem möglich. Bitte bucht vorab einen Termin, was bis 72 Std. vorab möglich ist. Bei kurzfristigeren Anfragen schreibt uns eine E-Mail.

Beim Buchen sucht Ihr zunächst einen Termin und eine Uhrzeit aus. Für eine Buchung für 2 Stunden - bei zum Beispiel mehr als 20 Personen - wählt Eure Wunschuhrzeit aus und legt die Buchung in den Warenkorb und fügt die darauffolgende Uhrzeit hinzu. Schließt die Buchung ab und nehmt die Bestätigung mit zu Eurem Erlebnis.

Können wir auch einen ganzen Tag buchen und mit der ganzen Firma kommen?

Klar, wir organisieren für bis zu 240 Personen für 4-6 Stunden gern auch einen individuellen Firmenevent. Unter dem Motto „jeder kann, niemand muss“ stellt sich Euer Team den Herausforderungen an den abwechslungsreichen Aktivstationen entweder alleine oder in spaßigen Battles gegen andere Teammitglieder. Dafür haben wir auch ein spezielles Angebot: Das Rundum-Sorglos Strandpaket!

Was ist das „Rundum-Sorglos Strandpaket“?

Im Rundum-Sorglos Strandpaket sind folgende Bausteine inklusive: Location: exklusiver Bereich mit Terrasse und/oder Zelt & Strand | Biergartenbestuhlung | Lagerfeuerstelle und Holz | Anlage für Hintergrundmusik

Catering: GETRÄNKEPAUSCHALE mit Softdrinks, Kaffee, Bier, Wein, Sekt für 6 Std., für Ankunft, Aktionsdauer, BBQ und Ausklang (Weitere Getränke wie Longdrinks auf Anfrage). Essen: z.B. BBQ-GRILLBUFFET. Inhalte nach Absprache. Auch ausreichend vegetarische und vegane Komponenten im Buffet.

Aktivitäten: Verschiedene Teamaktionen nach Wahl | 1-3 Teamguides, Betreuung und Animation | Fotodokumentation und Bereitstellung der Bilder | Keine Challenge – jeder kann, aber niemand muss

Zusatzleistungen: SUPs, Beachvolleyballfeld | Mittagssnacks und weitere kulinarische Angebote | Team Olympiade auf Anfrage möglich | Zusätzliche Aktionen wie Bogenschießen, Axtwerfen oder Kistenklettern auf Anfrage möglich

Sonstiges: 40-240 Personen | Dauer: ca. 4-6 Std. | Start/Ende auf Anfrage individuell vereinbar | Bustransfer möglich

Weitere Fragen und Antworten: Sind Buchungen verbindlich? - Buchungen sind verbindlich. Bei Nichtantreten verfällt der Anspruch auf die Leistung! Terminumbuchungen können Sie bis zu 3 Tage im Voraus vor dem ursprünglich gebuchten Event vornehmen. Eine Stornierung/ Rückzahlung ist nicht möglich.

Kann ich auch Gutscheine buchen? - Gutscheine sind nur mit einer vorherigen Terminbuchung möglich! Wenn Ihr einen Gutschein erworben habt, geht bitte wie folgt vor: Sucht einen noch verfügbaren Wunschtermin und die Uhrzeit raus (Ablauf siehe Buchung oben), klickt weiter bis zum Bezahlvorgang und gebt dort den Gutscheincode ein.

Auf einen Blick: Termine : 01.06.23– 30.09.2023 | Siehe Buchungssystem: „Ticket Kaufen“-Button

Zeiten: 14:00 - 19:00 Uhr | Siehe Buchungssystem: „Ticket Kaufen“-Button



Ort/Adresse : Strandbad Plötzensee, Nordufer 26, 13351 Berlin | Siehe Karten unten

Dauer: 1 Stunde

Preise : 149 Euro | für maximal 20 Personen pro Stunde

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln :

S-Bahn: S42, S41 Haltestelle Westhafen oder Beusselstraße | U-Bahn : U9 Haltestelle Westhafen | Tram : M13, M50 bis Virchow-Klinikum | Bus : Nr. 106 bis Sylter Straße

Öffentliche Parkplätze finden Sie direkt vor dem Strandbad im Nordufer.

Fahrradparkplätze sind ausreichend vorhanden.

Ihr findet den Erlebnis-Parcours cool? Dann könnt Ihr direkt hier online über den folgenden Button die Tickets buchen:

Bei Fragen kommt gern auf uns zu. Schreibt entweder eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder ruft unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 Mo-Fr: 9-17 Uhr an.

Wir helfen gern!

Euer Team vom Ticketshop der Berliner Zeitung

Adresse: Strandbad Plötzensee, Nordufer 26, 13351 Berlin

