The Cure kommt im Rahmen Ihrer „Euro Tour 2022“ am 18. Oktober 2022 in die Mercedes-Benz Arena Berlin - und diese Kur wird mit Sicherheit heilsame Effekte auf unsere Seelen haben! Die letzten Tickets gibt es hier!

Seit 40 Jahren beschäftigt sich die vielleicht populärste Dunkel-Wave-Band dieses Planeten, The Cure, überwiegend mit Themen wie diesen: dem quälenden Zustand niederdrückender Trauer, der Hoffnungslosigkeit aufgrund unerwiderter Liebe, der Wut gegenüber der kaputten, gefühlslosen Welt, dem Zustand, dieser ausweglos ausgeliefert zu sein. Doch trotz der schweren Kost gelingt es den Briten schon seit dem Jahre 1976, von Beginn ihrer Karriere an, immer wieder ihre Zuhörer in Glückszustände zu versetzen.

Neues Album mit Arbeitstitel „Live From The Moon“

Vor zwei Jahren kündigte der nesthaarige Sänger die Veröffentlichung eines neuen Albums an, was die Fans natürlich begeisterte, aber die Gründe dafür waren auch herzzerreißend. Der Frontmann von The Cure sagte nämlich, dass der kürzliche Tod seiner Mutter, seines Vaters und seines älteren Bruders den Sound des neuen Albums (Arbeitstitel „Live From The Moon“) beeinflussen wird.

„Es ist eher die dunkle Seite des Spektrums. Ich habe vor kurzem meine Mutter, meinen Vater und meinen Bruder verloren, und das hat sich natürlich auf mich ausgewirkt.“ – äußerte er sich damals zum Thema. Aber Smith fügte auch hinzu: „Es ist nicht gnadenlos düster und düster. Es hat Klanglandschaften, wie „Disintegration“, nehme ich an. Ich habe versucht, eine große Palette zu schaffen, einen großen Klangteppich.“

Zu den größten Hits der Band um Frontmann Robert Smith zählen „A Forest“, „Boys Don't Cry“ und „Friday I'm In Love“.

Auf einen Blick: Termin: Dienstag, 18.10.2022

Zeit: 20:00

Ort: Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 BERLIN

Preis: ab 71,50 EUR

