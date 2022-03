The Rolling Stones kommen zu ihrem 60-jährigen Bühnenjubiläum für 2 Konzerte mit Ihrer „SIXTY“-Europatour 2022 nach Deutschland. Aktuell geht es als Spielorte München und Gelsenkirchen. Die Tickets gibt es ab Mittwoch früh hier!

Laut der Homepage der Band spielen Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood und Kollegen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. München ist am 5. Juni dran, Bern am 17. Juni, Wien am 15. Juli und Gelsenkirchen am 27. Juli.

Presale ab 16.03.!!!

Der Vorverkauf startet am 18. März, aber der Presale geht am 16. März schon los und ist hier im Ticketshop möglich.

Auf einen Blick: Termine: 01.06.2022 – 27.07.2022

Zeit: Siehe Veranstaltungsort beim Buchen

Ort: München, Gelsenkirchen, Bern, Mailand, Madrid

Preis: noch unbekannt

