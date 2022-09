Tickets für das wunderbare neue Programm von Tim Fischer: Tigerfest - Live 2022! in der Bar jeder Vernunft erhalten Sie hier. Dazu alle Informationen, Preise und Zeiten. Die Show läuft vom 04.10.2022 – 16.10.2022 in Berlin.

TIGERFEST - TIM FISCHER singt GEORG KREISLER

Premiere von Tim Fischer´s neuem Programm ist in Berlin am Dienstag, den 4. Oktober 2022 und es wird eine Hommage an Georg Kreisler, der dieses Jahr seinen 100. Geburtstag hätte.

In seinem neuen Programm „Tigerfest“ und mit dem im Oktober erscheinenden Album zieht Tim Fischer seinen Hut vor dem Gesamtkunstwerk des optimistischen Pessimisten Georg Kreisler. Doch ergeht er sich nicht in bloßem Wiederholen von Liedern aus vorherigen Programmen, sondern sucht und findet „Neues“ im Kreisler-Repertoire, das auf magische Weise vor Aktualität nur so strotzt.

Tim Fischer über Georg Kreisler: „Seine emotionale Vielfalt ist enorm und spiegelt sich in den Chansons und kabarettistischen Liedern einmalig wider. Mit klarer Sprache entführt uns Georg Kreisler in sein Labyrinth, in dem das Surreale real, das Leichte schwer, das Schwere leicht und das Unmögliche möglich ist“.

Mit Songs wie dem fragilen „Ich liebe dich“, dem lasziv-erotischen „Johnny“, dem furienhaft-eifersüchtigen, sich selbst betrügenden „Was sprichst du mit der Andern?“ oder dem kessen „Fängt’s schon wieder an?“ stellt Kreisler Fischers Meinung nach unter Beweis, dass der Komponist und Autor die seltene Gabe hatte, sich als Mann vollkommen in die Seele einer Frau einzufühlen.

Und die Kreisler-Texte sind wie gemacht für die Interpretation durch Tim Fischer und Tim Fischer ist wie gemacht für diese Texte. Er singt die Songs, natürlich, und das macht er unglaublich gut mit seiner Stimme, die vor Kraft strotzen und vor Zartheit fast zerbrechen kann. Aber Fischer singt die Songs nicht nur, sondern er stellt sie dar, in dem er alle Register seiner Kunst zieht – mit Mimik, mit Gestik, mit einstudierten Effekten und ungekünstelter Herzlichkeit, mit Charisma und Professionalität.

Dirk Fellinghauer über Tim Fischer: „Fischer weiß, wie man Kreislers Worte so auf die Bühne bringt, dass das Publikum – spätestens nach dem Pausenwein – gar nicht mehr anders kann als zu lachen, zumindest zu schmunzeln, manchmal hemmungslos zu prusten. Und unablässig zu staunen: Wie, bitte schön, schafft der gute, der grandiose Tim es, diese höchst komplizierten Texte, bei denen unsereins schon beim einfach nur langsam Vorlesen seine Probleme bekommen dürfte, in einem Tempo zu singen, bei dem schon das Zuhören mitunter schwindlig macht?“

Hier erhalten Sie einen ersten akustischen Eindruck der Tiger-Show. Mobil bitte HIER hören.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Georg Kreisler über Tim Fischer:

Er besticht hochmusikalische Zeitungskritiker, die Geld brauchen und dann tränenüberströmt ein paar freundliche Worte über ihn schreiben, bevor sie beichten gehen. Das Geld hat er von seinem Vater, einem Bankräuber. CDs und Konzerte macht er nur, um die Polizei abzulenken. Alles in allem bin ich also sehr glücklich darüber, dass Tim Fischer meine Lieder singt.

Auf einen Blick: Termine: 04.10.2022 – 16.10.2022

Zeit: die unterschiedlichen Zeiten finden Sie im folgenden Buchungssystem

Ort: Bar jeder Vernunft, Schaperstr. 24, 10719 BERLIN

Preise: ab 36,75 Eur

Lassen Sie sich diesen wunderbaren Event nicht entgehen und erleben Sie einen berauschenden Abend in der Bar jeder Vernunft! Die begehrten Tickets gibt es hier:

Tickets HIER kaufen.

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de.

Wir helfen Ihnen gern weiter.

Ihr Team vom Ticketshop

Das könnte Ihnen auch gefallen: