Berlin - Wie in einer Zeitmaschine zurückversetzt: ein Samstagabend in den 70igern, Familienshow im ZDF! Ursli & Toni Pfister laden ein zurückzugehen in die Zeit der großen „Samstagabendshows“ und exemplarisch haben sie sich für ihre neue Show Cindy & Bert zum Vorbild genommen. Hier stimmt jedes Detail, jede Bewegung, jede Farbe - und es ist ein riesen Spaß! Dabei blitzt hinter der vermeintlich harmlosen Retroshow das absurd-monströse Zerrbild der Entertainmentindustrie auf. Zwischen perfekter Imitation und bösartiger Parodie entlarven die Pfisters ganz nebenbei das verlogene Image der Unterhaltungsbranche, ohne je den Respekt vor den einzelnen Akteuren zu verlieren - eine hingebungsvolle Anverwandlung bis zur erschreckenden Kenntlichkeit, wie es nur Ursli & Toni Pfister können.

Nach Pfisterscher Manier ist alles authentisch, augenzwinkernd und es wird pompös: An die 60 Kostüme und 20 Perücken wurden gefertigt, um in den Kulissen zu glänzen. Ein Fernsehchor und ein Fernsehballett unterstützen die beiden Verwandlungskünstler, musikalisch angefeuert und getragen von der diesmal siebenköpfigen Jo Roloff-Band.

Auf einen Blick: Termine: 20.10.2021 – 28.11.2021

Zeiten: die unterschiedlichen Zeiten finden Sie im Buchungssystem

Ort: TIPI AM KANZLERAMT, Große Querallee, 10557 BERLIN

Preise: ab 46,25 EUR

