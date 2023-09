Tickets für das wunderbare Musical „A Tribute to ABBA & Boney M.“ vom 29.09.-29.10.2023 im Estrel Showtheater in Berlin sowie weitere Informationen zur Show finden Sie hier. Tauchen Sie ein in die Welt der 70er und erleben Sie eine fantastische Party! Buchen Sie zeitnah hier online oder rufen Sie uns an unter 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr).

Das Musical „A Tribute to ABBA & Boney M.“

Wow, Wow, Wow! - so viele Ohrwürmer in einer Show! Ob „Waterloo“, „Mamma Mia“, „Fernando“ und „Take a Chance On Me“ von ABBA oder „Rivers of Babylon“, „Sunny“, „Rasputin“ oder das megacoole „Daddy Cool“ von Boney M., hier möchte man nur noch aufspringen und die Hüften schwingen!

Im Oktober wird es im Estrel Showtheater also wieder richtig heiß, und Sie können die 70er Jahre hautnah erleben. Nur für kurze Zeit - vom 29.09. bis 29.10.2023 - werden ABBA und Boney M. das schrillste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wieder zum Leben erwecken und ihr Publikum begeistern!

Zum Auftakt des Musicals erleben Sie die größten Hits von ABBA, dargeboten von einer Formation, die nicht nur optisch den Schweden ähnelt, sondern auch stimmlich ihren Vorbildern in nichts nachsteht. Im Anschluss präsentieren vier erstklassige Künstler die Hit-Gruppe „Boney M.“. Mit Erfolgshits wie „Rivers of Babylon“ und „Daddy Cool“ garantieren sie beste Stimmung!

1976 belegte der Hit „Daddy Cool“ zwölf Wochen lang den ersten Platz in Deutschland und erreichte sogar Platz sechs in Großbritannien. Mit insgesamt 800.000 verkauften Exemplaren war es 1976 die kommerziell erfolgreichste Single in Deutschland. Ähnlich beeindruckende Erfolge erzielten auch Titel wie „Sunny“ oder „Rasputin“. Diese Ohrwürmer aus den 70er Jahren sorgen auch heute noch auf jeder Party für eine „Wahnsinnsstimmung“.

Zur Einstimmung hier der Trailer von einer früheren Show im Admiralspalast.

Auf einen Blick: Termine: 29.09.2023 – 29.10.2023

Zeiten: immer Donnerstag - Samstag: 20 Uhr | Sonntag: 17 Uhr

Ort: Estrel Showtheater, Sonnenallee 225, 12057 BERLIN

Gönnen Sie sich eine Abwechslung vom Alltag und erleben Sie diese heiße 70er Party im Estrel! Bestellen Sie noch heute Ihr Ticket für dieses Kult-Erlebnis der Extraklasse!

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de

Wir helfen gern!

Ihr Team vom Ticketshop

Karte vom Veranstaltungsort: Estrel Showtheater, Sonnenallee 225, 12057 BERLIN

