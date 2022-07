Unser Planet - Live in Concert 2022 geht auf Europatour und ist am 01.10.2022 in Berlin in der Mercedes-Benz Arena. Alle Informationen und die Tickets gibt es hier.

Unser Planet - Live in Concert 2022

Erwarten Sie eine riesige Leinwand, ein grandioses Symphonieorchester und ein wunderbares multimediales Live-Erlebnis. Bei dieser 2-stündigen Entdeckungsreise lernen Sie die Erde - unser Zuhause - neu kennen oder sehen ihre Schönheit vielleicht zum ersten mal.

Erleben Sie einen noch nie dagewesenen Blick auf die Erde auf einer riesigen Leinwand, die die Bildgewalt des Naturschauspiels in einem noch nie dagewesenen Ausmaß präsentiert, so dass Sie vollständig in die Wunder der Tierwelt und ihrer Lebensräume eintauchen können.

Der Film zeigt die Breite der Vielfalt der Lebensräume auf der ganzen Welt - von der abgelegenen arktischen Wildnis und den geheimnisvollen tiefen Ozeanen bis hin zu den weiten Landschaften Afrikas und den vielfältigen Dschungeln Südamerikas - und macht so noch einmal eindringlich bewusst, wie wichtig es ist, die wertvollsten Arten und fragilsten Landschaften des Planeten zu schützen.

Und genauso beeindruckend wie die Dokumentation ist die Musik, die von vielen ausgezeichneten Komponisten geschrieben wurde und für die der Komponist Steven Price Primetime-Emmy-Nominierungen in den Kategorien „Outstanding Music Composition for a Documentary“ und „Outstanding Original Main Title Theme Music“ erhielt.

Anbei der Trailer. Mobil bitte HIER schauen.

Auf einen Blick: Termin: Berlin - Samstag, 01.10.2022 | Alle weiteren Orte und die Tickets gibt es im Buchungssystem („Tickets kaufen“)

Zeit: 20:00

Ort: Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 BERLIN

Preis: ab 60,40 EUR

Ein weiterer Grund an diesem einmaligen Erlebnis teilzunehmen: alle Einnahmen werden an die weltweiten „Our Planet“ Bildungs- und Aufklärungsinitiativen des WWF gespendet.

Machen Sie also sich und Anderen eine Freude und buchen Sie noch heute diesen wunderbaren Event.

Tickets HIER buchen.

