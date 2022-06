Veranstaltungen in Berlin heute, morgen und am Wochenende: Informationen und die Tickets für Konzerte, Touren, Shows und Ausstellungen finden Sie hier!

1. Schiffstouren

Wie wäre es mit einer entspannten Schiffstour durch Berlin oder ins Umland? Frische Seeluft, dazu ein leckeres Menü und Getränk und die Seele baumeln lassen? Es gibt Schiffstouren von 1-5 Stunden im Zentrum von Berlin oder im Umland (z.B. am Wannsee, Müggelsee oder am Tegeler See). Dazu erhalten Sie bei jeder Tour nützliche Informationen zu den Sehenswürdigkeiten am Ufer. Ahoi!

Die beliebtesten Schiffstouren:

2. Open-Air Konzerte, Ausstellungen & Top-Sport-Events ...

Wenn Sie ein bisschen Kultur mögen - Konzerte, Ausstellungen oder Shows - dann sind Sie hier goldrichtig! Es gibt tolle Musicals und Shows wie „ARISE“ im Friedrichstadt-Palast. oder das Musical „Ku´damm 56“. Oder mögen Sie lieber Kunst, dann wären die "Großen Meister der Renaissance" einen Besuch wert. Mit dabei die „Mona Lisa“ oder „Das Abendmahl“! Und für Influenser und alle die es werden wollen lohnt eine Besuch im Selfie-Museum, wo man tolle Fotos für Insta & Co. machen kann. Alle Ideen finden Sie hier:

Event-Highlights im Juni:

3. Die beliebtesten Touren, Stadtführungen & Rundflüge ...

Sie möchten Berlin und seine Sehenswürdigkeiten entdecken und dabei hoch hinaus? Mit einem Rundflug über Berlin - z.B. einer Ballonfahrt mit dem Weltballon vielleicht? Oder bleiben Sie lieber am Boden und drehen ein paar Runden mit dem Roten Hop-on Doppelstock-Bus? Wer selbst aktiv sein möchte, kann die Hauptstadt auch per Fahrradtour mit Guide entdecken oder zu Fuß sich bei einer Stadtführung mit Guide die Geschichte näher bringen lassen. Wir haben für alle etwas im Angebot!





5. Veranstaltungen im Juni, Juli und August 2022

