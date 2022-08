Virtual Reality in Berlin: 3 Indoor-Games für Euch! Informationen zu den Spielen und die Tickets und Gutscheine gibt es hier! Hole Dir die Indoor-Aktivität Nr. 1 in Berlin!

Virtual Reality in Berlin als „Fullbody-Erlebnis-Game“ in 4D

Virtuelle Realitäten und das Metaverse sind das „Next Big Thing“! Bei unseren 3 Indoor Spielen kannst Du live in der VR eintauchen und in einem einzigartigen Fullbody-Erlebnis-Game mit Deinen Freunden zeigen, was Du drauf hast!

Der Clou: bei den Games erlebst Du die virtuelle Realität mit allen Sinnen, also in 4D: Du spürst den Wind, nimmst Gerüche und verschiedene Temperaturen wahr und hast Gegenstände bzw. Waffen mit Rückstoß in der Hand, die die Realitäts-Illusion noch einmal deutlich verstärken. Somit wird die Illusion zu einem mega verblüffend echten Erlebnis. Besser geht es nicht!

Bei den 3 Games ist ein Spiel ein Adventure („Temple of the Diamond Skull“), wo Ihr in einem Tempel einen Totenkopf finden müsst. Und es gibt zwei Shooter („The Lost City“ und „Patient Zero“), wo Ihr mit verschiedenen Waffen als Team versucht, eine Zombie-Invasion zu verhindern ohne selbst dabei umzukommen.

Hier im Trailer schon einmal ein erster Eindruck. Mobil bitte HIER schauen.

Die Spiele:

„Temple of the Diamond Skull“ - ein Adventure zum Einstieg

Beim Adventure geht es allgemein darum, Rätsel zu lösen und Gegenstände zu finden. Beim Adventure „Temple of the Diamond Skull“ ist die Herausforderung, in einen alten Tempel einzudringen und den Diamond Skull (Diamantschädel) zu finden. Einfach wird es aber nicht, denn der Tempel ist alt und instabil und überall lauern Fallen und Hindernisse auf Euch! Hier ist echte Teamarbeit angesagt, denn allein schafft man es nicht! Nehmt Ihr die Herausfordeung an?💎💀

Ein kurzer Einblick ins Spiel, wie Ihr es sehen werdet. Mobil bitte HIER schauen.

Auf einen Blick: 2-4 Spieler

20-30 Minuten Spieldauer

Die Spiele sind ab 12 Jahre. Für Kinder unter 12 Jahren kann in Begleitung von Erwachsenen gespielt werden. Das Mindestalter ist 9 Jahre.

Tickets oder Gutscheine HIER buchen.

Doppelbuchung für 2 Spiele hintereinander (60 Minuten) und sparen. Die Spiele kannst Du vor Ort auswählen.

„Patient Zero“ - Zombie Shooter zum Einstieg

Bei einem Shooter erhaltet Ihr verschiedene Waffen, um im Spiel die Herausforderungen zu bestehen.

Beim Shooter „Patient Zero“ müsst Ihr als Team versuchen, eine Invasion von Untoten zu stoppen, die von einem Virus befallen sind. Euer Team wird zu einem abgelegenen Canyon in der Wüste entsendet, um Überlebende der Belegschaft zu retten und die Daten des Patient Zero zu sichern. Der Ausbruch der Pandemie muss auf jeden Fall aufgehalten werden!

Ihr startet in einem Bunkerunterstand, wo von allen Seiten Horden von Zombies sich auf Euch zubewegen. Ihr könnt mit verschiedenen Waffen schießen oder die Säge benutzen, was mehr Spaß macht, es gibt auf jeden Fall ordentlich was zu tun! Das Motto lautet: Ihr oder Sie! Also haltet die Untoten auf und findet die Daten! 🧟‍♂️ 🧟‍♂️🧟‍♂️

Ein kurzer Einblick ins Spiel, wie Ihr es sehen werdet. Mobil bitte HIER schauen.

Auf einen Blick: 2-4 Spieler

20-30 Minuten Spieldauer

Mindestalter ist 18 Jahre

Tickets oder Gutscheine HIER buchen.

Doppelbuchung für 2 Spiele hintereinander (60 Minuten) und sparen. Die Spiele kannst Du vor Ort auswählen.

„The Lost City“ - Zombie Shooter für Fortgeschrittene

„The Lost City“ ist für alle die, die eines der beiden vorherigen Spiele schon gespielt haben und sich mit dem Equipment auskennen.

Die Aufgabe ist hier die Rückeroberung einer Stadt, um eine neue Basis aufzubauen. Es werden hunderte Soldaten unterstützt von Fahrzeugen und Helikoptern entsendet, doch die Mission wird zu einem Desaster! Euer Team ist nun eines der letzten Überlebenden und muss sich den Weg durch die Horden der Untoten erkämpfen.🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️ Was für ein Schlamassel! Aus der Zentrale erhaltet Ihr per Funk alle wichtigen Infos, damit Ihr aus dieser Hölle entfliehen könnt, was ultimativ kein Zuckerschlecken ist! Hier ist perfektes Teamwork gefragt!

Ein kurzer Einblick ins Spiel, wie Ihr es sehen werdet. Mobil bitte HIER schauen.

Auf einen Blick 2-4 Spieler

20-30 Minuten Spieldauer

Mindestalter ist 18 Jahre

Tickets oder Gutscheine HIER buchen.

Doppelbuchung für 2 Spiele hintereinander (60 Minuten) und sparen. Die Spiele kannst Du vor Ort auswählen.

Ablauf, Ort und Öffnungszeiten

Wenn Ihr in der Location eintrefft, bekommt Ihr zunächst eine kurze Einweisung und dann eine VR-Brille, einen Kopfhörer, einen Rucksack mit einem kleinen Computer und am Hand- und Fußgelenk werden Tracker mit einem Klettverschluß angebracht. Dann scannen wir Euch ein, damit Ihr mit all Euren Sinnen am Spiel teilnehmen könnt. Und dann gehts es auch schon in den Gaming-Room, der über 100 qm groß ist und wo Ihr die Einzigen seid, die jeweils spielen.

Ort und Zeiten Adresse: Leipziger Strasse 96, 10117 Berlin (eine Karte ist unten)

Öffnungszeiten:

Dienstag-Donnerstag: 14-22 Uhr

Freitag: 14-23 Uhr

Samstag: 11-23 Uhr

Sonntag: 11-22 Uhr

Letzte Hinweise: Die VR Brille ist auch für Brillenträger geeignet, wir empfehlen jedoch Kontaktlinsen zu tragen.

Wir empfehlen feste Schuhe. Stöckelschuhe, Schuhe mit Plateausohlen oder Nieten sind nicht geeignet. Du kannst auch barfuß spielen.

Plane ca. 40 Minuten ein, denn 5-10 Minuten benötigen wir für die Einweisung und das Equipment anlegen

Firmenfeier, Teamevent oder Junggeselllenabschied

Die Spiele sind geeignet für Teambildung und Fun mit Freunden. Kommt also mit der Firma vorbei oder feierte besondere private Ereignisse, wie Geburtstage (statt Kuchen und Topfschlagen geht es dieses Jahr den Zombies an den Kragen!) oder Junggesellenabschiede. 🙌

Das beste Fullbody-VR Erlebnis in 4D wartet auf Euch! Lasst Euch diesen Spaß nicht entgehen und holt Euch mit Euren Freunden hier die Tickets oder Gutscheine bzw. bucht am besten gleich einen Termin oder besser eine Doppesession, den 60 Minuten Spaß sind besser als 30! 🙌

Tickets oder Gutscheine für alle Events HIER.

Wenn Ihr Fragen oder Wünsche habt, dann schreibt uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder ruft unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-15 Uhr) an.

Wir helfen gern weiter.

Euer Team vom Ticketshop

Adresse: Leipziger Strasse 96, 10117 Berlin

