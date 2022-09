Weihnachten in Berlin 2022: Hier finden Sie Veranstaltungen & Events, Weihnachtskonzerte, Weihnachtsmärkte, Aktivitäten für Kinder und die Tickets und Gutscheine dazu! Sie planen eine Weihnachtsfeier? Wir haben die Angebote! Lassen Sie sich inspirieren und kommen Sie mit Ihren Fragen und Wünschen gern auf uns zu.

Weihnachten in Berlin 2022

Zu Weihnachten 2022 gibt es in Berlin wieder einen bunten Mix an Veranstaltungen und Events - von stimmungsvollen Schifffahrten mit Glühwein und Plätzchen, über wunderbare Shows im Friedrichstadtpalast oder dem Wintergarten Varieté, Eistockschießen, Zirkus Roncalli, Weihnachtskonzerte im Berliner Dom oder weihnachtliche Gospel-Konzerte in der Apostel-Paulus-Kirche.

Dazu finden Sie hier Ideen für Ihre Weihnachtsfeier - vom Charterschiff „Eisfee“ bis zur Eventlocation „Weekend“.

Am Ende gibt es Ideen für Geschenkgutscheine und unseren Veranstaltungskalender.

Unsere 3 Publikumslieblinge:

Unsere Publikumslieblinge jedes Jahr im Dezember sind der „Weihnachtscircus Roncalli“, die Schiffstour „Feuerzangenbowle“ und die Fahrt mit dem „Glitzerschiff“. Hier macht es jeweils Sinn, zeitnah zu buchen.

1. Konzerte, Shows & Zirkus

Shows & Revues:

Stimmen Sie sich mit unseren Veranstaltungs-Highlights auf ein himmliches Weihnachtsfest 2022 ein und erleben Sie wunderbare Shows & Revues in Berlin. Hier unsere Empfehlungen:

Sie lieben opulente Shows? Dann sind Sie bei „ARISE“ im Friedrichstadt-Palast oder der 20er Jahre Revue „Golden Years“ im Wintergarten Varieté Berlin goldrichtig:

Für Erwachsene und Kinder:

Sie möchten sich gern verzaubern lassen? Dann kehren Sie zurück in Ihre Kindheit mit unserem Klassiker „Circus Roncalli“ für die ganze Familie. Oder besuchen Sie Ende November mit den Kids die „Weihnachtsbäckerei“ oder im November und Dezember die Kindershow „Im Labyrinth der Bücher“ oder „Peterchens Mondfahrt“. Informationen und die Tickets gibt es hier:

Klassische Konzerte - Weihnachtskonzerte, Gospel und Neujahrskonzert:

Für Liebehaber der klassischen Musik sind jedes Jahr in der Adventszeit die Konzerte im Berliner Dom oder das Neujahrskonzert in der Berliner Philharmonie beliebt und stark nachgefragt. Zeitnah buchen macht auch hier Sinn.

Ein weiterer Klassiker jedes Jahr sind die „Harlem Gospel Night´s“. „Oh Happy Day“ heißt es vom 25.11. – 27.12.22 in der Apostel-Paulus-Kirche in Schöneberg. Der kultige Chor mit seinen begnadeten Sängerinnen und Sängern verbreitet jedes Jahr eine wunderbare freudvolle Weihnachtsstimmung und ist eine unserer Top-Empfehlung!

2. Weihnachtliche Schifffahrten

Als Ausgleich zur Hektik vor Weihnachten empfehlen wir eine entspannte Schiffstour auf der Spree mit Plätzchen und Glühwein. Sie können hier wählen zwischen den Klassikern: „Weihnachtliche Schiffstour auf dem Glitzerschiff“ und der Schiffstour „Tannenduft & Glühwein“ mit dem Solarschiff. Dazu bieten wir auch wieder unsere beliebte Eventfahrt Schiffstour „Feuerzangenbowle“ an, inklusive einer Schulstunde zum Thema „Alkoholische Gärung“, Menü und echter Feuerzangenbowle!

Planen Sie privat oder mit Ihrer Firma eine Weihnachtsfeier? Dann chartern Sie gern das festlich geschmückte Solarschiff „EISFEE“ für bis zu 25 Personen und auf Wunsch gern mit Catering und Getränkeflatrate:

Weitere Charterschiffe finden Sie HIER.

3. Lustige Bustour zu den Weihnachtsmärkten

Die schönsten Orte im Adent, um sich auf Weihnachten einzustimmen, sind natürlich die vielen Weihnachstmärkte in Berlin. Wenn Sie dazu auch gern lachen, dann wäre vielleicht unsere lustige „Crazy Christmas Market Tour“ etwas für Sie. Während der Bustour wird Ihnen von einem Urberliner Weihnachtsbären die Weihnachtsgeschichte neu erzählt. Dazu besuchen Sie 2 Weihnachtsmärkte, wo Sie am Ende auch verweilen können.

4. Gutscheine zum Verschenken

Sie suchen noch ein Geschenk für Ihre Liebsten? Wie wäre es mit einem Wunschgutschein? Verschenken Sie zum Beispiel ein Geschenkgutschein für ein Foto-Shooting in der „The WOW! Gallery Berlin“, für colle Fotos für Instagram, TikTok, Facebook & Co.:

Wer ein bischen mehr Action mag, wird bei unseren 3 coolen Fullbody-VR Indoor-Spielen seine Freude haben. Erleben Sie die virtuelle Realität in 4D bei unseren Game-Highlights (Adventure & Shooter)! Spass und Adrenalin pur sind angesagt!

Sie möchten hoch hinaus? Kein Problem. Verschenken Sie einen Rundflug mit einem Hubschrauber über Berlin. Die Gutscheine gibt es hier:

Wer lieber am Boden bleiben, aber auf Adrenalin nicht verzichten möchte, dazu gern mit Freunden oder Kollegen etwas Verrücktes unternehmen mag, die/der wird ganz sicher unsere Touren mit den einsitzigen „motorisierten Seifenkisten“, auch Mini-Hotrod genannt, lieben. Nur wenige Zentimeter über dem Asphalt, mit Helm

auf dem Kopf, das Lenkrad fest in der Hand und mit einem Dauergrinsen im Ge-

sicht fahrt ihr im Rudel durch die City und das Ende ist immer gleich: keiner möchte wieder aussteigen!

Megalustig geht es in der „Wilden Matilde“ im Nikolaiviertel am Alexanderplatz zu. Hier erwerbt Ihr einen Gutschein für eine Glamour Show mit Cocktails & Candy Girls:

5. Evenlocations für Weihnachtsfeiern

Ihr sucht noch einen Ort für Eure Weihnachtsfeier? Hier empfehlen wir das festlich geschmückte Solarschiff „EISFEE“ für bis zu 25 Personen. Auf Wunsch mit Catering und Getränkeflatrate.

Alternativ für Firmenfeiern an Land ist unsere Eventlocation Nr. 1: das „Weekend“ über dem Alexanderplatz! Es hat ein Rooftop, Loft und Club und somit genügend Platz für ausgelassene Firmenfeiern, private Partys, Weihnachtsfeiern und coole Events.

6. Veranstaltungskalender nach Datum mit über 7.000 weiteren Events

Sie haben noch nichts gefunden oder suchen etwas an einem bestimmten Tag? Dann stöbern Sie gern in unserem Veranstaltungskalender. Spätestens hier werden Sie sicher fündig!

Sie haben Fragen oder Wünsche?

Bei Fragen oder Wünschen zu unseren Angeboten schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen Sie unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-15 Uhr) an.

Wir helfen gern!

Ihr Team vom Ticketshop

Anfrage stellen.