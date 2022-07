Tickets für das Musical „Die Weihnachtsbäckerei“ mit den Liedern von Rolf Zuckowski. Dazu alle Infos, Termine und den Trailer zu diesem Klassiker für die ganze Familie zu Weihnachten 2022.

„Die Weihnachtsbäckerei“: Das Musical für die ganze Familie

Vermutlich kennt jeder den Text oder zumindest ein paar Stellen von dem Weihnachtslied und der Backhymne „In der Weihnachtsbäckerei“:

In der Weihnachtsbäckerei

Gibt es manche Leckerei

Zwischen Mehl und Milch

Macht so mancher Knilch

Eine riesengroße Kleckerei ...

Das Musical handelt auch genau davon: der riesen Kleckerei und auch 2022 gibt es wieder ein Weihnachtsabenteuer mit Jonas, Paul, Emily und Hund „Muffin“.

Die Geschichte: Durch zu starken Schneefall können die Eltern von Jonas, Paul und Emily nicht nach Hause kommen und so sind die Geschwister in der Verantwortung, die Backwaren allein herzustellen. Das Problem dabei: der Kühlschrank ist leer, das Rezept verschwunden und kein Geld ist im Haus. Daher müssen sich die Geschwister so einiges ausdenken, um an ihr Ziel zu gelangen.

Die Autorin Hannah Kohl sagt über das Musical:

„Die Weihnachtsbäckerei ist ein Synonym. Sie steht für eine freud- und liebevolle Vorweihnachtszeit im Kreise der Familie. Wir erzählen daher die Geschichte einer ganz normalen Familie in der Vorweihnachtszeit, die in einem kleinen Dorf lebt. Wir zeigen in diesem Musical alle Facetten der Vorweihnachtszeit–nur Heiligabend lassen wir aus, denn unser Musical soll die Vorfreude auf den eigenen Heiligabend zu Hause steigern.“

Einen ersten Einblick bekommen Sie im folgenden Trailer. Mobil bitte HIER schauen:

Auf einen Blick: Termin: Samstag, den 26.11. und Sonntag, denn 27.11.2022

Zeiten: jeweils 14:30 Uhr und 17:30 Uhr

Ort: Tempodrom, Möckernstraße 10, 10963 Berlin

Preise: ab 35,40 EUR

Erleben Sie mitreissende Musik, eine liebenswerte Geschichte, Akrobatik, Tanz und ganz viel Herz und machen Sie sich und Ihren Kindern zu Weihnachten eine Freude und stimmen Sie sich schon einmal aufs große Backen und das Weihnachtsfest mit all seinen Facetten ein und buchen Sie noch heute die begehrten Tickets hier:

