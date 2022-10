Weihnachtsfeier Berlin 2022 Ideen für Ihre Firmenfeier: Mieten Sie das urige und behagliche Winterfloss mit Catering für gemütliche Stunden während des Betriebsausfluges auf der Spree. Sie haben hier Platz für bis zu 36 Personen! Informationen und eine Anfragemöglichkeit finden Sie hier!

Weihnachtsfeier 2022: Hüttenzauber auf dem Winterfloss

Freuen Sie sich auf entspannte Stunden zu Weihnachten 2022 mit Ihrem Team, Freunden und Kollegen bei einem Firmenevent auf dem weihnachtlich geschmückten Winterfloss voller Wärme und Behaglichkeit. Das Holzfloss bietet Ihnen in der kalten Jahreszeit die perfekte Eventlocation für gesellige Abende mit Kollegen, Freunden oder der Familie – und das mitten auf der Spree.

Um Ihnen den Aufenthalt so mollig wie möglich zu machen, stehen Ihnen ein romantischer Kamin, kuschelige Felle, Teppiche, Kissen und Lounge Ecken zur Verfügung und verwandeln das rustikales Floß in eine authentische Winterhütte. Bei einer Wohlfühltemperatur von gut 25°C und mit zwei fesche Hüttenmadl - die Ihnen mit Drinks und zünftiger Musik zusätzlich einheizen - fühlt sich hier jeder heimelig und geborgen.

@HF Wenn es draußen kühl ist, im Innenraum ist es auf jeden Fall behaglich und mollig warm.

@HF Lassen Sie es sich mit Ihrem Team, Freunden und Kollegen richtig gut gehen! Sie haben es sich verdient!

@HF Der Eingang mit Bar, Kamin und viel weihnachtlicher Dekoration.

Folgende Highlights können Sie erwarten: Urgemütliche Hüttenatmosphäre und weihnachtliche Dekoration

Geeignet für Feiern von 15 bis 36 Personen

Großzügige Bar mit Tresen und Barhockern

Lounge Bereich und 4 rustikale Sitzecken

Ein Oberdeck , um die frische Luft zu genießen und dabei das winterliche Treiben am Ufer beobachten

Glühwein, Punsch & Zielwasser

Wärmegarantie durch Elektro-Kamin & Heizung

2 moderne Bäder/WC

auf Wunsch gibt es ein Catering und Getränke

Das Catering

Für Ihre Firmenweihnachtsfeier können Sie aus einem umfangreichen Cateringangebot wählen. Egal ob Sie den Klassiker GEBACKENE ENTENKEULE mit würzigem Rotkraut, Grünkohl und knusprige Serviettenknödel und Kartoffelklöße lieben oder Fisch, Suppen oder eher vegetarische Varianten bevorzugen, auf dem Hüttenfloß ist für alle etwa leckers dabei.

@Spreeküche Natürlich darf der Klassiker nicht fehlen: knusprige Ente mit Rotkohl, Grünkohl und Klößen.

Die Anlegstellen

Starten können wir unsere Touren entweder an der Oberbaumbrücke direkt am „PIRATES“ in Berlin-Friedrichshain - oder inmitten einer wunderschönen Waldidylle direkt neben dem Segelschiffrestaurant „Klipper“ in Berlin-Treptow.

Preisbeispiele

Die folgenden Preise beinhalten die Fahrt mit dem Schiff inklusive Crew (Kapitän, Bootsmann und Servicekraft), die Kraftstoffkosten und die Endreinigung. Catering und Getränke sind extra

bis 3 h Stunden: 1.400,00 € netto (1.666,00 € brutto)

bis 4 h Stunden: 1.620,00 € netto (1.927,80 € brutto)

bis 5 h Stunden: 1.840,00€ netto (2.189,60€ brutto)

alles Weitere auf Anfrage

Wenn Ihnen unser „Hüttenzauber auf dem Winterfloß“ gefällt, dann stellen Sie gern eine unverbindliche Anfrage an ticketshop@berliner-zeitung.de mit Ihren

Kontaktdaten: Name

Telefon / E-Mail-Adresse

Tag der Tour

Dauer / Startzeit

Catering- und Getränkewünsche

Wir senden Ihnen gern zeitnah ein unverbindliches Angebot zu.

Wir würden uns freuen, Sie bei einer Hüttenzauber-Fahrt auf dem Winterfloß an Bord begrüßen zu dürfen!

Ihr Team vom Ticketshop

Hier eine unverbindliche Anfrage stellen.

