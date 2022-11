Weihnachtsfeier Ideen für Firmen in Berlin 2022. Vom Eisstockschießen bis zur Schiffstour mit Glühwein oder 3-Gänge-Menü ist alles dabei. Und buchen können Sie auch gleich! Lassen Sie sich inspirieren!

Ideen für Ihre Firmenweihnachtsfeier in Berlin 2022

Sie sind für die Planung der Weihnachtsfeier 2022 in Ihrer Firma verantwortlich und suchen noch dringend nach tollen Ideen? Hier ein paar Events, die jede Firmenfeier zu einem Highlight werden lassen:

1. Eisstockschießen mit Glühwein (bis 100 Personen)

Eine tolle Idee für eine Weihnachtsfeier „Outdoor“ und mit dem Ziel den Teamgeist zu stärken ist unser Klassiker „Eisstockschießen“. Zur sportlichen Aktivität können Sie nach Belieben Glühwein, Punsch und heiße Schokolade bestellen. Dazu erhalten Sie eine professionelle Betreuung von unseren Teamguides.

Eisstockschießen - Das Spiel

Beim Eisstockschießen geht es darum, in den verschiedenen Kehren (Spielen) die eigenen Eisstöcke so nah wie möglich an die Daube oder Zielmarkierung gleiten zu lassen. Aber Vorsicht, das Spiel ist nicht zu Ende, bevor nicht der letzte Eisstock geworfen wurde! Hier kann jeder Wurf entscheiden!

An der Friedrichstraße oder am Hauptbahnhof?

Es gibt jeweils 3 Kunststoff-Eisstockbahnen in Echteis-Qualität an der Friedrichstraße/Schiffbauerdamm direkt am Restaurant Ganymed und dazu weitere 3 Bahnen in der Nähe vom Hauptbahnhof im Biergarten vom Zollpackhof.

Alle Informationen zum Eisstockschießen und eine Möglichkeit direkt zu buchen finden Sie HIER:

©puravida Eisstockschießen an der Friedrichstraße direkt am Berliner Ensemble.

2. Weihnachtsfeier auf dem Solarschiff oder Winterfloß

Schiffstouren zu Weihnachten sind entspannt und Sie können wählen, ob Sie ein Glühweinfahrt bevorzugen oder lieber etwas größer eine Schifffahrt mit 3-Gänge-Buffet. Wir haben Schiffe für Kleingruppen bis 20 Personen und größere Charterschiffe bis 200 Personen:

1. Weihnachtliche Schiffstour mit 3-Gänge-Buffet auf dem Solarschiff (bis 40 Personen)

Diese Schiffstour ist für Gruppen bis maximal 40 Personen und Sie können ein Paket für 3 Stunden mit 3-Gänge-Buffet wählen - oder eine Anfrage stellen, dann erhalten Sie ein individuelles Angebot.

Beim Standartangebot erleben Sie 3 schöne und entspannte Stunden in exklusivem Ambiente auf einem Solarschiff und bekommen dazu ein leckeres 3-Gänge-Buffet.

Die Tour startet auf dem gut beheizten Solarschiff an der Anlegestelle Oberbaumbrücke und fährt dann Richtung Regierungsviertel/Bundeskanzleramt und wieder zurück.

Alle Informationen zum Angebot und eine Möglichkeit zum Buchen finden Sie HIER.

©SWW Die Bar vom Solarschiff "Hermine". Im modularen Innenraum ist Platz für bis zu 40 Personen.

2. Weihnachtsfeier auf dem Solarschiff „Eisfee“ (bis 25 Personen)

Freuen Sie sich auf entspannte Stunden zu Weihnachten 2022 mit Ihrem Team, Freunden und Kollegen bei einem Firmenevent in exklusivem Ambiente auf dem weihnachtlich geschmückten Solar-Katamaran „Eisfee“. Das umweltfreundliche Solarschiff gleitet geräuschlos über die Spree, während Sie Berlins Highlights entdecken, lecker Essen und Trinken und einfach eine gute Zeit verbringen.

Das Schiff hat einen Innenbereich mit Bar, einen Außenbereich am hinteren Heck und an den Seiten gibt es auch Bänke zum verweilen. Die „Eisfee“ eignet sich für Teams bis zu 25 Personen.

Alle Informationen zum Angebot und eine Möglichkeit zum Buchen finden Sie HIER .

©SWW Blick in den Innenraum mit Bar, kuschligen Decken und die Farbe der Beleuchtung können Sie bestimmen!

3. Weihnachtliche Glühweinfahrt auf dem Solarschiff (bis 22 Personen)

Die „Glühweinfahrt“ gibt es als Linientour - oder Sie chartern das Schiff. Die Linienfahrt dauert 2,5 Stunden und startet immer Donnerstag bis Sonntag um 11:00 Uhr und 14:00 Uhr an der Oberbaumbrücke.

Alle Informationen und eine Möglichkeit zum Buchen finden Sie HIER.

4. Hüttenzauber auf dem Winterfloß (bis 36 Personen)

Mieten Sie das urige und mollig warme Winterfloss mit Catering für gemütliche Stunden während des Betriebsausfluges auf der Spree. Sie haben hier Platz für bis zu 36 Personen! Informationen und eine Möglichkeit zum Anfragen finden Sie HIER!

Alle Schiffstouren und Charterschiffe finden Sie HIER.

3. Eventlocation WEEKEND über dem Alex: Rooftop, Loft und Club

Das „Weekend“ bietet wirklich alles, was man sich von einer Eventlocation wünscht: colles Berlin Flair, eine riesige Dachterasse mit atemberaubenden Blick über Berlin und ein professionelles Team mit Topservice!

Dazu ist das „Weekend“ vielseitig nutzbar, da es neben der Dachterrasse „Roof Garden“ in der 17. Etage (bis 200 Personen), auch noch in der 15. Etage das „Panorama Loft“ (bis 200 Personen) und den Club „Studio Floor“ (bis 200 Personen) anbietet und bei Bedarf sind die Locations auch in Kombination buchbar.

Alle Informationen und eine Anfragemöglichkeit finden Sie HIER.

4. All-inclusiv-Weihnachtsmarkt mit Spiel, Spaß und Eisstockschießen

Erleben Sie diesen wunderbaren All-inclusive Adventsmarkt mit Kollegen an der Spree, direkt an der Oberbaumbrücke am Spreespeicher im trendigen Szenebezirk Friedrichshain. Testen Sie im Team bei einer Firmenfeier Ihre Fähigkeiten beim Eisstockschießen, Ihre Geschicklichkeit beim Baumstammnageln und genießen Sie die wärmenden Lagerfeuer sowie gemütliche und beheizte Sitzecken beim Blick auf die Spree.

Dazu warten viele weihnachtliche Köstlichkeiten und Glühwein, Punsch und heiße Schokolade auf Sie. Und wie wäre es am Ende mit lustigen Schnappschüssen aus der Fotobox? So halten Sie diesen einmaligen Abend fest und können ihn später auch mit anderen teilen!

Alle Informationen und eine Möglichkeit zum Buchen finden Sie .

Wenn Sie noch weitere Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen Sie unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-15 Uhr) an.

Wir würden uns freuen, Ihnen bei Ihrer Weihnachtsfeier, Firmenfeier oder Ihrem Teamevent auf dem Wasser behilflich zu sein.

Ihr Team vom Ticketshop

Anfrage stellen.

