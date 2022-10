Weihnachten 2022 in Berlin: Tickets für den All inclusive Weihnachtsmarkt an der Spree mit Eisstockschießen, Fotobox, vielen Leckereien, Getränken und, und und! Ideal für Ihre Firmenweihnachstfeier oder schöne Stunden mit Freunden oder der Familie.

All-inclusive Weihnachtsmarkt mit Eisstockschießen an der Spree

Erleben Sie diesen wunderbaren All-inclusive Adventsmarkt mit Kollegen, Freunden oder der Familie an der Spree, direkt an der Oberbaumbrücke am Spreespeicher im trendigen Szenebezirk Friedrichshain. Testen Sie im Team bei einer Firmefeier Ihre Fähigkeiten beim Eisstockschießen, Ihre Geschicklichkeit beim Baumstammnageln und genießen Sie die wärmenden Lagerfeuer sowie gemütliche und beheizte Sitzecken beim Blick auf die Spree.

Dazu warten viele weihnachtliche Köstlichkeiten und Glühwein, Punsch und heiße Schokolade auf Sie. Und wie wäre es am Ende mit lustigen Schnappschüssen aus der Fotobox? So halten Sie diesen einmaligen Abend fest und können ihn später auch mit anderen teilen!

Weihnachtmarkt am Spreespeicher - Alles inklusive: Exklusiver Weihnachtsmarktbesuch mit nur einem Ticket

Eisstockschießen, Baumstammnageln & Fotobox

Aufwärmen am Lagerfeuer und beheizte Sitzecken und Decken

Alle Speisen & Getränke inklusive (Bier, Wein, Sekt, alkoholfreie Getränke, Glühwein, Punsch, heiße Schokolade - sowie: Bratwurst, Nackensteaks, Spätzle mit Gulasch oder Käse, Pilzpfanne, Grünkohl mit Wurst oder Kartoffeln, Chilli con Carne, Laugenbrezeln, Waffeln, Quarkkeulchen, gebrannte Mandeln, Schokofrüchte)

©Spreespeicher Für Ihr leibliches Wohl wird bestens gesorgt.

Auf einen Blick: Termine: 24.11. - 23.12.22, immer Mittwoch - Samstag

Zeiten: 17:00 - 22:00 Uhr (5 Stunden)

Preise: ab 17 Uhr: Erwachsener: 36,65 Euro , Kinder von 6 bis 16 Jahren: 26,15 EUR - oder ab 20 Uhr : Erwachsener: 26,15 Euro , Kinder von 6 bis 16 Jahren: 19,90 EUR

Ticket: Das Ticket wird per E-Mail versendet und kann auf dem Smartphone vorgezeigt werden. Ein Ausdruck auf Papier ist möglich, aber nicht erforderlich.

Adresse: Stralauer Allee 2, 10245 Berlin (Nähe Oberbaumbrücke/Warschauer Strasse - siehe Karte unten)

Buchen Sie noch heute für dieses einmalige Erlebnis für sich und Ihre Freunde oder Kollegen Ihre Tickets, denn die beliebten Plätze sind leider pro Tag limitiert!

Tickets HIER buchen.

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de.

Wir helfen Ihnen gern weiter.

Ihr Team vom Ticketshop

Das könnte Ihnen auch gefallen: