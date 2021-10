Berlin - Was gibt es Schöneres zur Weihnachtszeit, als für einen kurzen Moment in einer Traum- und Phantasiewelt zu verschwinden? In der jährlichen Reihe „Zimt & Zauber“ präsentiert das Wintergarten Varieté dieses Jahr das Märchen vom Sterntaler.

Wir erinnern uns: Sterntaler ist die Geschichte vom armen, kleinen Waisenkind, welches nichts außer einem Stück Brot besitzt. Das armes Waisenmädchen geht in die große Welt hinaus und verschenkt unterwegs nicht nur sein Brot, sondern auch das Mützchen, Leibchen und Hemdchen an Arme. Wie es im Märchen so ist, fallen als Belohnung für diese Selbstlosigkeit die Sterne als Silbertaler vom Nachthimmel.

Dieses schöne Märchen der Brüder Grimm wird im Wintergarten Varieté von über 30 Nachwuchsartisten*innen des Berliner Kinder- und Jugendzirkus CABUWAZI mit ihren atemberaubenden artistischen Fähigkeiten dargeboten und ist der Höhepunkt der diesjährigen 31. Berliner Märchentagen.

Und ist es nicht eine schöne Botschaft zu Weihnachten: wer teilen kann, dessen Leben wird reicher und er ist nicht allein.

Nehmt Sie sich die Zeit und lassen Sie sich das Märchen vom „Sterntaler“ neu erzählen. Bestellen Sie noch heute Ihr Ticket!

Auf einen Blick: Termine: 21.11.2021 - 30.01.2022

Zeiten: die unterschiedlichen Zeiten finden Sie im Buchungssystem

Ort: Wintergarten Varieté, Potsdamer Straße 96, 10785 Berlin

Preise: ab 27,25 EUR

