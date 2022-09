Tickets für Kinder Märchen-Varieté-Show„Peterchens Mondfahrt“ im Wintergarten Varieté Berlin aus der Serie „Zimt & Zauber“ erhalten Sie hier. Dazu alle Informationen und die Preise für diese wunderbare Aufführung für die ganze Familie.

Die Märchen-Show„Peterchens Mondfahrt“

Was gibt es Schöneres zur Weihnachtszeit, als für einen kurzen Moment in einer Traum- und Phantasiewelt zu verschwinden? In der jährlichen Reihe „Zimt & Zauber“ präsentiert das Wintergarten Varieté dieses Jahr das Märchen von Peterchens Mondfahrt von Gerdt von Bassewitz.

Wir erinnern uns: Das Märchen von Peterchens Mondfahrt handelt von den Abenteuern des Maikäfers Herrn Sumsemann, der zusammen mit den Menschenkindern Peter und Anneliese zum Mond fiegt, um von dort sein verlorengegangenes sechstes Beinchen zu holen.

Die fantastische Reise führt durch magischen Himmelswelten, wie der Sternenwiese, dann durch die Milchstraße, mit einer Rast im Schloss der Nachtfee, vorbei an der Weihnachtswiese bis zum Mann im Mond. Das Märchen ist eine liebevoll-spannende Geschichte über Freundschaft und die Frage „Wie sieht es eigentlich im Himmel aus?“.

Die Show ist eine humorvoll erzählt und bietet mitreißende Melodien und atemberaubende Artistik des Berliner Kinderzirkus Springling von CABUWAZI.

Zur Einstimmung das Märchen hier vorgelesen. Mobil bitte HIER schauen.

Auf einen Blick: Termine: 20.11.2022 – 22.01.2023

Zeiten: die unterschiedlichen Zeiten finden Sie im Buchungssystem

Ort: Wintergarten Varieté, Potsdamer Straße 96, 10785 Berlin

Preise: ab 31,05 EUR

Nehmen Sie sich zum Jahresende die Zeit und lassen Sie sich und Ihren Kindern das Märchen von „Peterchens Mondfahrt“ neu erzählen. Die Tickets zu diesem magischen Event gibt es hier:

