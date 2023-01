Tickets für die Woodstock VARIETY Show im Wintergarten Varieté Berlin im Zeitraum 24.03.-16.07.2023 sowie alle Informationen, die Zeiten und Preise finden Sie hier.

Woodstock VARIETY Show - Wintergarten Varieté Berlin

Das Woodstock Festivals von 1969 ist legendäre und der Sound der grandiosen Musiker bringt sofort das Feeling dieser Zeit zurück. Songs von Santana, Janis Joplin oder Joe Cocker und Festival-Hits von Jimi Hendrix oder The Who sind unvergesslich.

Das Wintergarten Varieté greift diese Flower Power-Stimmung auf und präsentiert die Woodstock VARIETY Show im Sound von Love, Peace and Happiness. Von der Bühne herab weht wie damals der rebellische Geist einer Zeit, in der die Jugend gegen Ungerechtigkeit, Lustfeindlichkeit und Krieg aufbegehrte. „Make Love not War“ – übertragbar auf jeden Ort der Welt, wo Generationen und ethnische Gruppen aufeinander treffen. Die Botschaft ist zeitlos, universal und heute aktueller denn je.

Zu den Songs haben einige der weltbeste Artisten ihre eigenen Choreografien entworfen und die Musik verwandelt sich in akrobatische Bilder, was eine große Freude - auch ohne LSD - ist.

Der Trailer zur Show:

Lassen Sie sich bei der Show auch kulinarisch verführen: vom ausgefallenen Snack bis zum erlesenen 3-Gang-Menü ist alles dabei - und genießen Sie dazu eine gute Flasche Wein, ein prickelndes Glas Champagner oder einem raffinierten Cocktail.

Auf einen Blick: Termine: 24.03.2023 – 16.07.2023

Zeiten: die unterschiedlichen Zeiten finden Sie im folgenden Buchungssystem

Dauer: ca. 160 Min. inkl. Pause

Ort: Wintergarten Varieté, Potsdamer Straße 96, 10785 Berlin

Preise: ab 47,55 EUR

Erleben Sie im Wintergarten einen Abend, der Sie zurück in die 70iger entführt und bestellen Sie noch heute Ihr Ticket für diese außergewöhnliche Show!

