Der Wunschgutschein für Weihnachten 2023 ist die perfekte Geschenkidee! Hier finden Sie Events in Berlin, die Gutscheine anbieten: Sei es die neue Show im Friedrichstadt-Palast, die immersive Dali-Show oder die interaktive Selfie-Location WOW! Gallery. Hier finden Sie auf jeden Fall etwas für Ihre Liebsten oder Sie selbst. Lassen Sie sich inspirieren und buchen Sie direkt online oder kommen Sie bei Fragen gern auf uns zu. Rufen Sie uns an unter 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr) oder schreiben Sie eine E-Mail.

Gutscheine als Geschenk zu Weihnachten 2023

Sie möchten Ihren Liebsten eine Freude zu Weihnachten 2023 machen und suchen noch Ideen? Hier einige Vorschläge für Gutschein für Events in Berlin, die Sie auch sofort auf der jeweiligen Eventseite online kaufen können.

Für welche Events in Berlin kann man Gutscheine verschenken?

1. Tipp: Gutschein für den Friedrichstadt-Palast

Im Friedrichstadt-Palast gibt es seit September die neue wunderbare Grand Show „FALLING | IN LOVE“ - eine fesselnde Erzählung, die sich um Hoffnung und Entdeckungen rankt und zeigt, dass die wahre Schönheit oft dort zu finden ist, wo man es am wenigsten erwartet.

Bei den Geschenkpaketen können Sie flexibel Ihren Wunschbetrag buchen und alle Gutscheine können später online, über die Ticket-Hotline oder an der Theaterkasse eingelöst werden. Für Kurzentschlossene gibt es auch Online-Gutscheine, die als PDF per E-Mail zugeschickt werden und die Sie bequem zu Hause ausdrucken können.

Sie wünschen Postversand? Damit der Gutschein pünktlich zum Fest bei Ihnen ist, empfehlen wir bis spätestens 11.12. zu bestellen.

2. Tipp: Gutschein für die immersive Dali-Ausstellung

Bei der immersiven Multimedia-Show „Dali Surreal“ erleben Sie dank digitaler Technik auf eine neue Weise die Bilderwelten des berühmten Künstlers Salvador Dali. Seien Sie dabei, wenn unglaubliche Animationen und Projektionen der Kunstwerke des spanischen Künstlers in Verbindung mit Musik, akustischen Effekten, Hologrammen, virtueller Realität und künstlicher Intelligenz zu einem Gesamterlebnis verschmelzen.

Die Ausstellung ist mindestens bis zum 04.02.2024.

3. Tipp: Gutschein für coole Selfies in der WOW!-Gallerie

Auch sehr bleibt ist ein Geschenkgutschein für ein Foto-Shooting in der „The WOW! Gallery Berlin“, für coole Fotos für Instagram, TikTok, Facebook & Co.. Die WOW! Gallery in Berlin ist eine interaktive Selfie-Location, wo auf 750 Quadratmetern über 35 Locations für das perfekte Foto auf Dich und Deine Freunde warten.

4. Tipp: Gutschein für coole Spiele in der Virtuellen Realität in 4D

Wer ein bischen mehr Action mag, wird bei unseren 3 coolen Fullbody-VR Indoor-Spielen seine Freude haben. Erleben Sie die virtuelle Realität in 4D bei unseren Game-Highlights (Adventure & Shooter)! Spass und Adrenalin pur sind angesagt!

5. Tipp: Gutschein für einen Hubschrauberrundflug

Sie möchten hoch hinaus? Kein Problem. Verschenken Sie einen Rundflug mit einem Hubschrauber über Berlin. Die Gutscheine gibt es hier:

6. Tipp: Gutschein für Glamour Show mit Cocktails & Candy Girls

Megalustig geht es in der „Wilden Matilde“ im Nikolaiviertel und im „Knutschfleck“ am Alexanderplatz zu. Hier erwerben Sie einen Gutschein für eine Glamour Show mit Cocktails & Candy Girls:

Sie haben Fragen oder Wünsche?

Bei Fragen oder Wünschen zu unseren Angeboten schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen Sie unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr) an.

Wir helfen gern!

Ihr Team vom Ticketshop

