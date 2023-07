Sonntag, 20. Aug. 2023 , 17:30 | Wortwechsel: Vier Autor:innen im Austausch über Kultur in Krisenzeiten | Was ist das geschriebene Wort in Krisenzeiten wert? Welche Chancen, welche Risiken birgt es? Was kann es bewirken? Vier Autor:innen aus Usbekistan, Estland, Georgien und der Ukraine versuchen in ihren Textbeiträgen eine Antwort auf diese Fragen zu finden.

Freitag, 25. Aug. 2023, 19:00 | Concertgebouworkest YOUNG | PJOTR I. TSCHAIKOWSKI Fantasy Overture to „Romeo and Juliet“, MAX BRUCH Concerto for Violin and Orchestra No. 1 in G-minor Op. 26, CARLIJN METSELAAR New Work, MODEST MUSSORGSKI „Pictures at an Exhibition“