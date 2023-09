Sydney -In einer dramatischen Suchaktion hat die australische Polizei nach einer entführten Zwergaffen-Familie gefahndet. Die Zwergseidenäffchen-Eltern waren mit ihrem vier Wochen alten Baby am Wochenende aus einem Tierpark bei Sydney gestohlen worden. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung nahm die Polizei dann am Montag zwei junge Männer fest.

3000 Euro auf dem Schwarzmarkt

Die Affen-Mutter und das Baby wurden gerettet, der Affenvater blieb aber verschwunden, wie die Polizei mitteilte. Die Pfleger des Tierparks hatten vor allem um das Leben des empfindlichen Neugeborenen gebangt. Zu den Motiven der Täter machte die Polizei keine Angaben.



Der Tierpark hatte vermutet, dass die Entführer die Tiere für viel Geld an Liebhaber verkaufen wollten. Australischen Medienberichten zufolge werden für Zwergseidenäffchen auf dem Schwarzmarkt umgerechnet mehr als 3000 Euro bezahlt. Käufer halten sich die kleinen Affen, die allenfalls 20 Zentimeter groß werden, als Haustiere. (afp)

