Wer einmal groß und stark werden will, muss Milch trinken. So auch der am 3. November geborene Eisbären-Junge des Tierparks Berlin.

Noch vor einer Woche wog das Eisbärchen 4,6 Kilogramm und war von der Nasen- bis zur Schwanzspitze 67 Zentimeter groß. Mittlerweile dürfte es an Gewicht und Größe zugelegt haben. Denn Mama Tonja säugt ihren kleinen Schatz fleißig, wie ein neues Video aus dem Tierpark beweist.

Ihre nahrhafte Muttermilch lässt den Kleinen groß und stark werden. Schließlich hat Eisbärenmlich hat einen Fettgehalt von 30 Prozent.

Und während der der Flausche-Bär wächst und gedeiht, sucht Berlin nach wie vor einen Namen für ihn. Schicken Sie ihre Vorschläge per Mail an eisbaer@berliner-kurier.de bis zum 1. Februar. Eine Jury wird den Namen auswählen.

