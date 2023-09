Berlin -Mehr als fünf Jahre nach dem Tod von Eisbär Knut könnte in Berlin wieder das Eisbären-Fieber ausbrechen. Der Tierpark Friedrichsfelde hat Eisbären-Nachwuchs. Und das sogar doppelt. Die sechsjährige Tonja brachte am Donnerstag Zwillinge zur Welt, wie der Tierpark am Freitag mitteilte. Eisbären-Vater ist der vierjährige Wolodja.

Pfleger entdeckten die meerschweinchengroßen Jungtiere am Donnerstag neben der Mutter. Seit zwei Wochen hatten die Mitarbeiter bereits hoffnungsvoll jeden Morgen auf den Überwachungsmonitor geschaut.

In Friedrichsfelde ist es der erste Eisbären-Nachwuchs seit 22 Jahren. Die Jungen sind nur etwa 30 Zentimeter groß, können weder hören noch sehen.

Kaum zu erkennen: Die Eisbären-Babys liegen oben links neben der Mutter. Sie sind nicht nur kleine, sondern auch blind und taub. Zoo Berlin

Zusammen mit Mutter Tonja bleiben die Kleinen bis auf Weiteres in der Wurfbox. „Die Jungtiersterblichkeit bei Eisbären liegt bei etwa 50 Prozent", erklärte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. In den ersten 10 Tagen sei die Sterblichkeit besonders hoch. "Es gilt also die nächsten 14 Tage ganz fest die Daumen zu drücken", so Knierim weiter.

Hinzu komme, dass Mutter Tonja als Erstgebärende noch unerfahren sei. Sie bleibe aber ganz nah an ihren Kindern und halte sie dicht an ihrem wärmenden Körper.

Weil absolute Ruhe für das Überstehen der kritischen Phase das Wichtigste ist, sind die Tiere für Besucher nicht zu sehen. Auch Pfleger werden sich der Wurfbox in den nächsten Tagen nicht nähern. Wie in der Natur werden Muttertier und Nachwuchs ihre Wurfhöhle erst im Frühjahr verlassen.

10 Jahre nach der Geburt von Knut

Der legendäre Eisbär Knut im Berliner Zoo hatte Besucher aus der ganzen Welt begeistert. Der 2006 geborene und per Hand aufgezogene Eisbär sorgte vor allem 2007 für einen großen Ansturm von Fans. Er starb vor mehr als fünf Jahren an einer Gehirnentzündung. Heute steht er ausgestopft im Berliner Naturkundemuseum.

Im Tierpark war Eisbär Felix die letzte erfolgreiche Eisbärengeburt. Seine Mutter Polly brachte ihn Ende 1994 auf die Welt. Er lebt heute in Italien. (mit dpa)