Düren -Tierrechtsaktivisten haben am Montag den Schlachthof von Düren bei Aachen besetzt und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Rund 30 Aktivisten seien an der Besetzung beteiligt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag: „Hier geht es um Tierschutz. Es handelt sich um Tierrechtsaktivisten“, sagte die Sprecherin.



Die Polizei begann sofort mit der Räumung. Zunächst lösten Einsatzkräfte nach Angaben einer Sprecherin zehn Tierrechtsaktivisten, die sich an einer Rampe festgekettet hatten. Zusammen mit zwei weiteren Aktivisten wurden sie zur Feststellung der Identität in Gewahrsam genommen. Auch das Flachdach und der besetzte Schornstein wurden nach Polizeiangaben geräumt.



Rund 30 Personen haben den Schlachthof in der Stadt besetzt. dpa

Dazu wurde auch eine Hebebühne eingesetzt. Die Besetzung durch über 30 Aktivisten hatte nach Polizeiangaben in der Nacht zu Montag begonnen.

In einem mutmaßlichen Bekennerschreiben hieß es, die „autonome Gruppe“ wende sich mit der Aktion gegen das „massenhaften Töten von fühlenden Wesen“. Die Fleischindustrie sei auch ökologisch nicht tragbar. Der Schlachthof selbst wollte sich auf Anfrage nicht zu den Vorgängen äußern. (dpa)