Guangzhou -„Der traurigste Eisbär der Welt“ – so ist er mittlerweile weltweit bekannt. Denn die Besucher des „Grandview Shopping Centre“ in der Innenstadt von Guangzhou belassen es nicht beim Gaffen, Zuwinken, Grimassen schneiden.

Beim dem Gang durch das Einkaufszentrum zieht der weiße Riese nicht nur die Blicke kleiner Kinder an, sondern auch die von Erwachsenen, die sich für ein Selfie mit gezücktem Smartphone vor die Käfigglaswand setzen. Das einem Eisbären für diese Selfie-Aktionen die Freiheit genommen wird, versteht der Direktor der Abteilung Tierschutz bei "Animal Asia" nicht.

Grund für das Leid unklar

"Dieser Bär leidet wofür? Für Selfies? Fürs Einkaufen?", protestiert Dave Neale, Direktor der Abteilung Tierschutz bei "Animal Asia" gegenüber der britischen Zeitung "Telegraph".

In dem Einkaufszentrum erwartet die Kunden nicht nur eine riesen Auswahl an Verkaufsgeschäften, das Zentrum beherbergt auch viele exotische Tiere als Attraktion. Deshalb wird dieser Ort auch als der "schlimmste Zoo der Welt" betitelt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Damit diesem Eisbären nicht dasselbe Schicksal widerfährt wie seinem Argentinischen Artgenossen "Arturo", der in einem Zoo in Argentinien sein Dasein fristete, starteten die Tierschützer jetzt eine Online-Petition. "Arturo" war mit 29 Jahren der letzte Eisbär Argentiniens, als er bei über 35 Grad Celsius Außentemperatur in völliger Einsamkeit starb. Auch damals gab es eine Online-Petition.

Im Fall des Eisbären aus China wird die Schließung der umstrittenen "Kaufhausattraktion" gefordert. Schon mehr als 150.000 Unterschriften wurden bisher gesammelt.

Petition führt zu Gehegeumbau

Das Grandview Aquarium hat auf den Sturm der Entrüstung reagiert und Verbesserungen versprochen. Außerdem wolle man das Gehege neu gestalten und dabei "Animals Asia" einbeziehen.