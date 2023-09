Tiger verletzt zwei Dompteure am Zirkusgehege

Kieve -Zwei Zirkus-Dompteure sind am Sonntag in Kieve (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einem Tiger verletzt worden. Der Tiger langte mit der Pranke durch den Metallzaun eines Auslaufgeheges und erfasste dabei eine 40-jährige Dompteurin, wie die Polizei mitteilte. Das Tier zog die Frau daraufhin an das Gitter heran. Als ihr ein 56 Jahre alter Kollege zu Hilfe eilte, stürzte der Mann unmittelbar vor dem Gitter. Der Tiger ließ daraufhin von der Frau ab, langte nach dem Mann und verpasste ihm eine tiefe Fleischwunde am Oberarm.

Die beiden Dompteure wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Hinweise auf eine Straftat und eine nicht artgerechte Haltung der Tiere liegen nicht vor. Der ausgewachsene Tiger befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls mit vier Artgenossen in einem 150 Quadratmeter großen Auslaufgehege. Die Tiere gehören zum Zirkus „Barlay“, der in Kieve derzeit sein Winterlager hält. (dpa)