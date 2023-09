Velten -Emilias Wohnhaus brennt. Das Mädchen weint und hat große Angst. Doch dann nimmt sie all ihren Mut zusammen und steigt zu Feuerwehrmann Tim Conrad (27) in den Rettungskorb. Und der bringt sie aus 13 Meter Höhe in Sicherheit. Dem KURIER verrät Mutter Mandy Schulze (34): „Ich will diesem Mann danken.“

Es ist der Albtraum einer jeden Mutter, wenn das Haus brennt und sie Angst um ihr Kind hat. Für Mandy Schulze und Töchterchen Emilia (6) aus Velten wurde dieser Albtraum zur Realität. Der Keller des Wohnhauses brannte Dienstagnacht, der Rauch breitete sich blitzschnell aus, es kam auf jede Minute an.



Als Geschenk gab es den Feuerwehr-Teddy, den Emilia am nächsten Tag ganz innig knuddelt. Thomas Lebie

Die Mutter erinnert sich an die Minuten der Gefahr: „Das Treppenhaus war schon verraucht, wir sind zu den Nachbarn, weil die einen Balkon haben.“ Auch aus Angst um ihr noch ungeborenes Kind. Denn Mandy ist wieder schwanger.



Es gibt jetzt nur noch den Weg über den Rettungskorb ins Freie. Runter vom Balkon im 4. Stock, 13 Meter über dem Boden „Emilia hatte solche Angst, doch was sollten wir tun?“, erzählt Mutter Mandy weiter.



Die 6-Jährige weigert sich erst, in den wackeligen Rettungskorb zu steigen. Doch Tim Conrad arbeitet als Jugendbetreuer bei der Freiwilligen Feuerwehr Velten und weiß, was er tut. Er verspricht ihr den Feuerwehr-Teddy, der im Einsatzwagen schon wartet. Dann fällt Emilia ihrem Retter in die Arme. „Tim ist einsatzerfahren und beweist immer wieder Fingerspitzengefühl“, lobt ihn Einsatzleiter Heiko Nägel.

Im Wohnhaus in der Plohn-Straße brannte der Keller. 126 Mieter wurden in Sicherheit gebracht. Julian Stähle

Die Mutter sagt: „Ich will diesem Mann danken.“ Doch so viel Glück wie Emilia haben nicht alle in dem Wohnhaus: 126 Personen müssen in Sicherheit gebracht werden, zehn werden verletzt, darunter ein Feuerwehrmann.

Das Schlimme: Es brannte schon einmal vor zwei Wochen in dem Wohnblock. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.