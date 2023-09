Diese Smartphone-App will einsame Herzen über den Wolken verkuppeln. Schon am Flughafen können Flirtwillige andere Singles suchen. Das funktioniert ähnlich wie Tinder.

Bereits am Flughafen können Nutzer der App ihre Flugroute mitteilen, die dann alle bei „AirDate“ angemeldeten Nutzer mit derselben Reiseverbindung anzeigt. So ist die erste Verabredung schon am Gate noch vor Abflug möglich. Zusammen wartet es sich doch viel unterhaltsamer, oder?

„Flugzeug ist der sicherste Ort, um jemanden kennenzulernen“

Bedenken, dass man im Falle von einseitiger Antipathie nach Kontaktaufnahme seine Flugdaten und andere persönliche Informationen an einen Fremden weitergibt, lässt der Erfinder Michael Richard im Gespräch mit dem Magazin „Engaged“ nicht gelten: „Ein Flugzeug ist noch dazu der sicherste Ort, um jemanden kennenzulernen.“

Schließlich seien viele andere Menschen im Flieger und jeder Nutzer habe die Möglichkeit einen anderen Nutzer zu blockieren, falls man sich unwohl, beleidigt oder bedroht fühlt. (sar)

