Es ist der Traum vieler Menschen: Richtig durchstarten im Job und endlich Karriere machen. Das ist sicherlich viel einfacher gesagt, als getan – aber kein unerreichbares Ziel. Dabei gibt es allerdings unterschiedliche Wege, die Arbeitnehmer einschlagen können, um ein richtiger Karrierist zu werden.

Unter dem provokanten Titel „Die Karriere-Sau“ hat der Schweizer Verhandlungsberater und Arzt Dr. med. Adel Abdel-Latif eine Anleitung zum Aufstieg geschrieben. Seine Tipps sollen dabei helfen, selbstbewusster durch den Joballtag zu gehen und die eigenen Chancen nicht nur zu erkennen, sondern auch zu nutzen. Dabei steht nicht gerade Zurückhaltung im Vordergrund, sondern eher gezielte Selbstoptimierung. Ob dieser Karriere-Weg der Richtige ist, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Wir stellen fünf seiner Tipps vor.

Nicht immer nur nett und freundlich sein

„Sprechen Sie grundsätzlich immer von ich und niemals von man!“ lautet einer der Tipps, die Adel Abdel-Latif in seinem Buch „Die Karriere-Sau“ gibt. So könne der Sprecher zeigen, dass er sich nicht hinter Floskeln versteckt, sondern zu seiner Meinung stehe. In seinem Buch, erklärt der Autor, gehe es ihm nicht darum, dass jeder, der Karriere machen will, rücksichtslos wird – sondern vielmehr um ein sehr hohes Maß an Bewusstsein darüber, was man will und wer man ist.

Machen Sie sich rar

„Wir sind bereit, einen höheren Preis für etwas zu zahlen, das es nicht so häufig gibt“, erklärt Autor Abdel-Latif. Deshalb rät er allen, die eine „Karriere-Sau“ werden wollen dazu, sich rar zu machen. Mal Meetings ausfallen lassen, die nicht wichtig für die Karriere sind oder nicht immer mit den Kollegen zum Essen gehen. Das sei schon mal ein Anfang. Der Autor erklärt, dass man dadurch interessanter für andere werden würde.

Gierig sein

Wer immer nur zufrieden ist, der kann auch nichts wollen – und wer nichts will, kann auch keine Karriere machen. So in etwa lautet eine weitere Devise im Buch. Denn, so erklärt der Experte: „Zufriedenheit lähmt und verhindert das Streben nach Erfolg“. Abdel-Latif rät außerdem dazu, nicht nur selbst gierig zu werden, sondern sich auch gierige Menschen im Umfeld zu suchen, um von ihnen profitieren. „Überlegen Sie, wie Sie gemeinsam mit diesen „gierigen“ Personen voranschreiten können, wie Sie sich gegenseitig unterstützen und motivieren können, um erfolgreich zu sein.“

Spuren im Internet hinterlassen

Wer tut es nicht: Andere googeln ist inzwischen zur Normalität geworden. Für berufliche Belange ist es allerdings wenig förderlich, wenn nur Urlaubsfotos von Ihnen zu finden sind. Ebenso schlecht ist es, wenn es im Netz überhaupt keine Informationen über Sie gibt. Deshalb rät der Autor: Hinterlassen Sie aktiv Spuren im Netz.

Wer das praktisch umsetzen möchte, kann in einem ersten Schritt schon einmal seine Business-Profile verfeinern. Aber auch eine eigene Homepage, seriöse Auftritte bei Twitter und Instagram oder anderen Social-Media-Seiten können hilfreich sein. Allerdings, so rät der Autor, sollten Sie darauf achten, was genau Sie posten. Es komme seriöser herüber, einen Post oder einen Blogeintrag zu einem Thema zu verfassen, bei dem man sich auch wirklich auskennt, anstatt viele zu Themen zu verfassen, die vor Unwissenheit strotzen.

Sie sind für sich selbst verantwortlich

Natürlich ist es viel einfacher, äußere Umstände für den eigenen Misserfolg verantwortlich zu machen. Wer so denkt, bemüht sich meistens erst gar nicht um eine Veränderung. Allerdings bleibt der Erfolg so auch auf der Strecke. Adel Abdel-Latif ermutigt deshalb dazu, sich jeden Tag den folgenden Satz selbst zu sagen: „Ab dem heutigen Tag übernehme ich die voll Verantwortung dafür, wer ich bin, was ich tue und zu wem ich mit entwickeln werde.“ Mit dieser Einstellung sei man der Karriere schon einen großen Schritt näher. (chs)

Über den Autor: Dr. med. Adel Abdel-Latif ist nicht nur Unternehmer und Buchautor, sondern auch Mister Schweiz (1996), jüngster Radiologie-Oberarzt und ältester Kickboxweltmeister. Außerdem arbeitet er als Hintergrund-Berater bei Krisengesprächen, Firmenübernahmen und bilateralen Verhandlungen.

