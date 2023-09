Heute wieder so aufgebrezelt? Oder doch eher aufgedonnert? Die deutsche Sprache ist schon ein bisschen verrückt. Das fällt einem gerade dann auf, wenn man deutsche Begriffe und Redewendungen in andere Sprachen übersetzt. Erst wenn man versucht, das Wort „Aufbrezeln“ wörtlich ins Englische zu übernehmen – „To pretzel oneself up“ – fragt man sich, was eine Brezel vom Bäcker eigentlich mit einem übertriebenen Outfit zu tun haben soll?

Anglistin gründete Twitter-Account @GermanQuatsch

Die Anglistin Sinje Kotyrba macht auf ihrem Twitter-Account @GermanQuatsch auf solche kuriosen deutschen Wendungen aufmerksam und übersetzt sie wörtlich ins Englische und versucht außerdem, eine adäquate Entsprechung zu finden. Sie nehme Sprache sehr bewusst wahr, so die Wissenschaftlerin. „Ich habe ein Ohr für quatschige Wendungen und Wörter entwickelt.“

Im Land der Wasserratten, Rotzlöffel und Frikadellen am Ohr

Wenn Kotyrba „Wasserratte“ wörtlich mit „water rat“ übersetzt, fragt der Leser sich, warum jemand, der gerne schwimmt, überhaupt so genannt wird? Und nicht Fisch, Otter oder Delfin? Warum schimpfen wir über einen „Rotzlöffel“, wenn wir ein freches Kind meinen? Und warum haben wir Angst davor, dass uns jemand ein Schnitzel oder ein Frikadelle ans Ohr quatscht?

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Sehnsucht, Morgenmuffel und Kuddelmuddel

Auch wenn der Account nicht zwangsläufig Antworten gibt, wirft er spannende Fragen auf und macht die deutsche Sprache vielleicht auch für Menschen, die sich gerade sehr schwer mit ihr tun, etwas liebenswürdiger. Zu den „beklopptesten“ deutschen Wörtern gehören für die 35-Jährige Kotyrba zum Beispiel „die Arschgeige“ und „der Lustmolch“. Aber natürlich hätten wir auch viel „schöne“ Begriffe zu bieten, so die Wissenschaftlerin, wie etwa den „Morgenmuffel“, die „Sehnsucht“ und das „Kuddelmuddel.“ (rer)

Die witzigsten Fundstücke von @GermanQuatsch haben wir hier zusammengetragen:

Freibiergesicht

Flachmann

Rotzlöffel

Würstchen im Schlafrock

Sein blaues Wunder erleben

Schnitzel/Frikadelle ans Ohr labern

Schäferstündchen

Wasserratte

Mit den Ohren schlackern

Schäfchenwolken

Ein Rad ab haben

Jedes Böhnchen macht ein Tönchen

Haben wir mal zusammen Schweine gehütet?

Das könnte Sie auch interessieren: