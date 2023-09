Nach dem Mord an der britischen Abgeordneten Jo Cox verdichten sich die Hinweise auf einen politischen Hintergrund. In der Wohnung des mutmaßlichen Täters Thomas Mair sei rechtsextremes Material gefunden worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Samstag beim Haftprüfungstermin des 52-Jährigen mit. Bei seiner Festnahme habe sich Mair als „politischer Aktivist“ bezeichnet.

„Tod den Verrätern, Freiheit für Großbritannien“

Mair sagte bei dem Gerichtstermin in London auf die Frage nach seinem Namen: „Tod den Verrätern, Freiheit für Großbritannien“. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn des Mordes, der gefährlichen Körperverletzung und des unerlaubten Waffenbesitzes.

Die 41-jährige Labour-Abgeordnete Cox starb am Donnerstag im nordenglischen Birstall durch Schüsse und Messerstiche. Staatsanwalt David Cawthorne sagte, Zeugen des Anschlags hätten ausgesagt, auf Cox sei mehrfach eingestochen worden. Als sie schon am Boden gelegen habe, seien drei Schüsse auf sie abgefeuert worden. Der Angreifer habe gerufen „Britain first, Keep Britain independent, Britain always comes first“ (Großbritannien zuerst, Bewahrt Großbritannien unabhängig, Großbritannien kommt immer zuerst).

„Britain first“ ist ein Slogan der Austritts-Befürworter

In der teils erbittert geführten Debatte in Großbritannien war Cox für einen Verbleib in der Europäischen Union (EU) eingetreten. Die Briten stimmen am 23. Juni ab. Die Äußerungen ihres mutmaßlichen Mörders könnten auf ein politisches Motiv hindeuten: Befürworter eines britischen EU-Austritts sprechen von einem Votum für mehr Freiheit. „Britain first“ ist ein Slogan der Austritts-Befürworter, aber auch der Name einer rechtsgerichteten nationalistischen Gruppe.

Richterin will Psychiater einschalten

Vor Gericht äußerte sich Mair nicht zu den Vorwürfen. Auf die wiederholte Frage des Gerichtsschreibers des Londoner Amtsgerichts Westminster nach seinem Namen entgegnete er ruhig: „Mein Name ist Tod den Verrätern, Freiheit für Großbritannien.“ Ansonsten schwieg er in der 15 Minuten langen Anhörung, nach der er in Haft blieb.

Am Montag soll er im Londoner Old Bailey dem Strafgerichtshof vorgeführt werden, wo die bedeutenden Kriminalfälle verhandelt werden. Amtsrichterin Emma Arbuthnot sagte, eingedenk der Tatsache, welchen Namen Mair gerade genannt habe, solle er von einem Psychiater untersucht werden.

77-Jährigen durch Stich in den Bauch verletzt

Die Polizei nahm Mair am Donnerstag in der Nähe des Tatorts fest und stellte Waffen bei ihm sicher, darunter eine Schusswaffe. Sie geht von einem Einzeltäter aus. Den bisherigen Ermittlungen zufolge sei außer dem Festgenommenen keine andere Person beteiligt gewesen, teilte die Polizei in West Yorkshire mit. Der Angriff auf Cox sei offenbar eine „isolierte, aber gezielte Attacke“ gewesen. Ein 77-Jähriger, der Cox schützen wollte, wurde durch einen Messerstich in den Bauch verletzt.

Seit dem Anschlag lassen Gegner und Befürworter eines britischen EU-Ausstiegs ihre landesweiten Kampagnen ruhen. Premierminister David Cameron, der am Freitag in Birstall gemeinsam mit Labour-Chef Jeremy Corbyn Blumen niederlegte, stimmte einer Einberufung des Unterhauses für Montag zu, damit Abgeordnete des Parlaments der Ermordeten gedenken können. (rtr)

