London -Der Eigentümer einer Kette indischer Restaurants in Nordengland ist zu einer Gefängnisstrafe von sechs Jahren wegen Totschlags verurteilt worden, weil ein Kunde trotz seiner Nussallergie ein Gericht mit Erdnüssen serviert bekam. Der 53-jährige Mohammed Zaman aus der Nähe von York wurde dafür verantwortlich gemacht, dass der 38-jährige Paul Wilson nach dem Genuss einer Portion Chicken Tikka Masala zuhause einen allergischen Schock erlitt und starb.

Wilson hatte das Gericht in einem Restaurant Zamans zum Mitnehmen bestellt und dabei betont, es dürfe keine Nüsse enthalten. Dennoch wurde es mit einer gemahlenen Nussmischung zubereitet, die Erdnüsse enthielt. Wilson aß das Gericht zuhause; er wurde im Januar 2014 tot in seinem Badezimmer aufgefunden. Drei Wochen vor seinem Tod hatte eine 17-Jährige in einem von Zamans Restaurant einen allergischen Schock erlitten. Ihr war versichert worden, ihr Gericht enthalte keine Nüsse. Sie musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Restaurantbesitzer vorgeworfen, er habe teures Mandelmehl durch die billigere Nussmischung ersetzt und zudem Leute illegal beschäftigt, die nicht eingearbeitet worden seien. Richter Simon Bourne-Arton sagte bei der Urteilsbegründung am Montag, Zaman habe zugunsten des Profits alles weggeworfen, wofür er jemals gearbeitet habe. „Sie haben das in einer Art und Weise getan, die jemand anders das Leben kostete. Paul Wilson stand in der Blüte seines Lebens.“ (afp)