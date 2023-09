Kansas City -Nach dem Tod eines Jungen in einem Vergnügungspark in den USA gehen die Ermittler davon aus, dass der Zehnjährige an einer Nackenverletzung gestorben ist.

Das teilte eine Polizeisprecherin von Kansas City am Montagabend (Ortszeit) mit. Rettungskräfte fanden den Jungen demnach am Sonntag tot im Wasserbecken der Rutsche. Was genau passiert war, blieb zunächst weiter offen.

Die Anlage mit dem deutschen Namen „Verrückt“ ist laut einem Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde die höchste Wasserrutsche der Welt mit gut 51 Metern Höhe. Kleine, mit drei Personen besetzte Schlauchboote rasen mit einer Geschwindigkeit von fast 100 Kilometern pro Stunde die Rutsche hinunter, ehe sie durch eine Gegensteigung gebremst werden. Wer mitfahren will, muss der Webseite des Betreibers zufolge mindestens 1,37 Meter groß sein.

Opfer ist Politikersohn

Bei dem Todesopfer handelt es sich um Caleb Schwab, den Sohn des republikanischen Abgeordneten im Parlament des angrenzenden Bundesstaates Missouri, Scott Schwab. „Er hat unserer Familie und allen, mit denen er in Kontakt kam, vom Tag seiner Geburt an Freude gebracht“, heißt es in einem Statement der Familie.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Blick vom Start der Rutsche im Freizeitpark „Schlitterbahn“ in die Tiefe. dpa

Die Eltern saßen nach Angaben der Polizei nicht mit dem Jungen im Boot. Zwei erwachsene Frauen, die mit ihm fuhren, erlitten bei dem Vorfall leichte Verletzungen im Gesicht, wie die Polizeisprecherin weiter mitteilte.

Der Park mit dem Namen „Schlitterbahn“ blieb am Montag geschlossen. Er sollte am Mittwoch wieder geöffnet werden, die betroffene Rutsche allerdings nicht. (dpa)

Das könnte Sie auch interessieren: