Stockholm -Noch immer rätseln die Fans über die Ursache für den Tod des schwedischen Star-DJ Avicii. Jetzt haben sich erstmals die Eltern von Tim Bergling an die Öffentlichkeit gewandt. „Wir möchten allen für ihre Unterstützung und ihre warmen Worte danken. Wir sind so dankbar für jeden, der Tims Musik geliebt hat und schöne Erinnerungen an seine Songs hat“, schreiben die Eltern in einem Brief, der im Internet veröffentlicht worden ist.

Die Tatsache, dass auf der ganzen Welt Menschen zu spontanen Trauerfeiern zusammengekommen sind, und zu Avicii-Musik getanzt haben, hat die Eltern gerührt. Nach wie vor möchten sie jedoch gerne ihre Privatsphäre wahren. Dazu gehört auch, dass es noch keine weiteren Informationen zur Todesursache von Avicii gibt.

Der Star-DJ war am vergangenen Freitag im Alter von nur 28 Jahren überraschend verstorben.

Avicii arbeitete mit Chris Martin (Coldplay), Jon Bon Jovi, Robbie Williams und Madonna zusammen. Das britische „DJ Magazine“ kürte ihn 2012 und 2013 zum drittbesten Discjockey. Auf der Top-100-Liste war er 2017 noch auf Platz 28.

2014 räumte Avicii zwei Trophäen beim wichtigsten deutschen Musikpreis Echo ab: für „Wake Me Up“ als „Hit des Jahres“, außerdem gewann er in der Kategorie „Künstler Electronic Dance Music“.

Entzündung der Bauchspeicheldrüse

Einige Monate später sagte er seine Tour wegen gesundheitlicher Probleme ab. Avicii hatte in den vergangenen Jahren offen über seine Gesundheitsprobleme gesprochen – unter anderem über eine zum Teil durch exzessiven Alkoholkonsum verursachte Entzündung der Bauchspeicheldrüse. 2014 hatte er einige Live-Auftritte abgesagt, weil er sich die Gallenblase und den Blinddarm entfernen ließ.

Mit großem Bedauern reagierten seine Fans dann 2016 auf Aviciis Ankündigung, sich von der Bühne zurückziehen zu wollen.

„Ich habe großes Interesse für verschiedene Dinge, aber zu wenig Zeit, dem nachzugehen“, hatte er damals erklärt. Dem Musikgeschäft blieb er jedoch erhalten. Auf seiner Homepage ist ein früheres Statement zu lesen, in dem es heißt, er trete zwar nicht mehr live auf – aber: „Das Live-Ende bedeutete nie das Ende von Avicii oder meiner Musik. Stattdessen ging ich zurück zu dem Ort, an dem alles einen Sinn ergab - das Studio.“

Avicii für die Billboard Music Awards 2018 nominiert

Erst vor wenigen Tagen hatte er bei Facebook geschrieben, er fühle sich geehrt, für die Billboard Music Awards 2018 nominiert zu sein. Auf keinen Fall solle man die Show im Mai verpassen. Seit 1990 werden die Billboard Music Awards jährlich von dem gleichnamigen Fachmagazin verliehen, sie basieren größtenteils auf Chartplatzierungen.

„Muss erstmal mit ein paar Sachen klarkommen”

Im September vergangenen Jahres gab Avicii dem amerikanischen Magazin „Rolling Stone” noch ein Interview, erklärte: „Ich muss jetzt erstmal mit ein paar Sachen klarkommen. Ständig ging es nur um Erfolg des Erfolges wegen. Ich war einfach nicht mehr glücklich.“ Die Partys hätten ihn auch einsam gemacht. „Es ist sehr leicht, einfach zu feiern. Aber du vereinsamst, bekommst Ängste. Es wird giftig.”

Er wollte damals zunächst die Lust an der Kunst wiedergewinnen. „Ich habe angefangen, wieder Musik zu hören und ein bisschen von dieser Freude zurückzubekommen”, sagt er weiter.