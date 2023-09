Berlin -Nach dem Tod von Box-Legende Graciano Rocchigiani äußern sich nicht nur viele ehemalige Wegbegleiter bestürzt.

Henry Maske im ARD-Magazin Brisant: „Wir hatten Momente in denen man gemerkt hat, dass wir grundverschieden waren. Auf der anderen Seite hatten wir aber eine Ebene, die uns verbunden hat. Wir haben uns immer gegenseitig mit Respekt und einer gewissen Freundschaft begleitet.“



Manager Wilfried Sauerland: „Wir sind bestürzt und fassungslos. Wir trauern um Graciano und sind in Gedanken bei seiner Familie, seinen Kindern und seinen Freunden. Rocky hat nicht nur unseren Boxstall mit seinen Kämpfen geprägt, sondern auch ein großes Publikum mit seinen Kämpfen begeistert. Es hat auch manches Mal zwischen uns gekracht, aber am Ende haben wir immer einen Konsens gefunden.“



Ex-Boxer Axel Schulz bei Focus online: „Ich kannte drei Seiten von ihm. Den Boxer, den Menschen und den Freund. Alle drei Seiten waren beeindruckend. Ich habe selten so eine ehrliche Haut wie ihn erlebt. Ein toller Typ. Und das Schlimme ist, dass er gerade auf dem Weg der Besserung war, er war wirklich dabei, sein Leben endlich in den Griff zu kriegen.“



Ex-Boxer Dariusz Michalczewski bei „Bild“: „Wir waren anders, aber in gewissen Dingen hatten wir eine gemeinsame Ebene gehabt, in gewissen Dingen waren wir sehr ähnlich. Wir standen 24 Runden im Ring, haben hart um den Sieg gekämpft. Das verbindet und wir entwickelten so Respekt füreinander.“



Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin: „Nicht alles glückte ihm im Leben wie im Ring. Dennoch hatten ihn die Berliner ins Herz geschlossen, wegen seiner kantigen, manchmal rauen Art. Wir trauern um einen Boxer mit großem Herz.“



Tennislegende Boris Becker bei Twitter: „Ruhe in Frieden, Graciano Rocchigiani!“