Hamburg -Seit Anfang Januar wurde HSV-Manager Timo Kraus vermisst, am Donnerstag wurde seine Leiche aus der Elbe geborgen. „Es gibt keine passenden Worte für den Schmerz, den wir empfinden“, teilte Ehefrau Corinna Kraus über den Hamburger SV mit: „Timo hinterlässt eine riesige Lücke in unserem Leben, und ich weiß noch nicht, wie es ohne ihn weitergehen soll.“

Nach Bestätigung durch Rechtsmediziner nun traurige Gewissheit:

Es handelt sich um Timo Kraus.

Unser Beileid gilt seinen Angehörigen. https://t.co/STvblc3NM9 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) March 24, 2017

Um den Verlust zu verarbeiten, werde die Familie Zeit brauchen. Dabei werden Familie, Freunde und der HSV helfen. „Dabei werden uns wie bisher unsere Familie, unsere Freunde und auch der HSV helfen“, sagte Ehefrau Corinna und bat darum, „unsere Familie die Privatsphäre zu lassen, um mit der notwendigen Trauerarbeit im Kreise unserer engsten Vertrauten zu beginnen.“

Auch HSV-Verantwortliche zeigen sich bestürzt

Timo Kraus hatte am Abend des 07. Januar mit Kollegen und Freunden in einem Restaurant an der Hamburger Landungsbrücke gefeiert. Danach verschwand der HSV-Manager spurlos. Seine Leiche wurde erst am Donnerstag in der Elbe entdeckt.

In einer Klubmitteilung zeigten sich auch die Verantwortlichen des Bundesligisten bestürzt über die Nachricht vom Tod ihres Kollegen: „Wir sind zutiefst bestürzt“, sagte Vorstand Frank Wetterstein: „Unsere Anteilnahme und unser tiefes Mitgefühl gelten Timos Familie, der wir weiterhin zur Seite stehen werden.“ (jon)