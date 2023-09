Washington -Das FBI hat ein Versagen im Umgang mit dem Fall des Todesschützen von Florida eingeräumt. Bereits Anfang Januar sei die Bundespolizei von einem Anrufer aus dem Umfeld des späteren Todesschützen gewarnt worden, dass dieser möglicherweise ein Blutbad an einer Schule plane, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten FBI-Erklärung. Diesem Hinweis sei die Bundespolizei dann aber nicht nachgegangen. (afp)

Das könnte Sie auch interessieren: