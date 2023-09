Columbia -In den USA ist ein Mann wegen der Tötung seiner fünf Kinder zum Tode verurteilt worden. Die Geschworenen kamen in ihrer Entscheidung am Donnerstag (Ortszeit) binnen zwei Stunden der Forderung der Staatsanwalt nach.

Der Staatsanwalt bezeichnete den Täter als „Monster“. Die Ex-Frau des Verurteilten hatte die Jury gebeten, sein Leben zu schonen. Der 37-jährige Timothy J. war zuvor für schuldig befunden worden, im Jahr 2014 seine fünf Kinder im Alter zwischen einem und acht Jahren getötet zu haben.

In Plastiktüten an Hügel in Alabama abgelegt

J. hatte erklärt, er habe geglaubt, sein sechsjähriger Sohn habe sich mit seiner Ex-Frau gegen ihn verschworen. Er soll seinen Sohn deshalb gezwungen haben, so lange zu trainieren, bis dieser starb. Anschließend erdrosselte er seine vier anderen Kinder und fuhr neun Tage lang mit den Leichen umher. Schließlich ließ er sie in Plastiktüten an einem Hügel in Alabama liegen.

J. wurde schließlich bei einer Verkehrskontrolle festgenommen, nachdem ein Beamter Verwesungsgeruch in seinem Auto wahrgenommen hatte. Die Ex-Frau des Täters hatte die Geschworenen trotz der Gräueltat aufgefordert, von der Todesstrafe abzusehen.

„Meine Kinder haben ihn geliebt“

Die Kinder hätten ihn geliebt, sagte sie zur Begründung. „Er hat meinen Kindern gegenüber keinerlei Gnade gezeigt. Aber meine Kinder haben ihn geliebt und ich spreche im Sinne meiner Kinder und nicht für mich selbst“, sagte die Frau.

Sie hatte ihrem Mann das Sorgerecht überlassen, weil er als Computeringenieur mehr verdiente als sie. Die Anwälte des Täters hatten argumentiert, der 37-Jährige sei schizophren und deshalb prozessunfähig. (afp, red)