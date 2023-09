Los Angeles -Vielleicht „Forrest Gump“? Oder „Philadelphia“? Oder doch „Der Soldat James Ryan“? Bei der Suche nach dem besten Film von Tom Hanks scheiden sich die Geister. Den erstklassigen Stoff für die Leinwand hat der im kalifornischen Concord geborene Schauspieler reichlich geliefert. Am kommenden Samstag (9. Juli) feiert der zweifache Oscar-Preisträger und vierfache Golden Globe-Gewinner seinen 60. Geburtstag.

Mit der Schauspielkollegin Rita Wilson hat Tom Hanks zwei Söhne, Chet und Truman. imago/ZUMA Press

Längst nicht alles war preisverdächtig, was Hanks in seiner Karriere für die Filmwelt schuf. An seine Rolle im Weltkriegs-Drama „Liebe ist ein Spiel auf Zeit“ dürfte sich heute ebensowenig jemand erinnern wie an „Punchline - Der Knalleffekt“ von 1988, als Hanks an der Seite von Sally Field und John Goodman einen verarmten Comedian spielte. Und selbst wer ihn als einfühlsamen Gefängniswärter in „The Green Mile“ liebte, konnte mit ihm als Überlebendem auf einer einsamen Insel in „Cast Away - Verschollen“ möglicherweise nicht viel anfangen.

4,3 Milliarden Dollar spielten seine Filme ein

„Ich bin dieser Schauspieler aus einigen Filmen, die Du mochtest und einigen, die Du nicht mochtest“, schreibt Hanks, der vom Theater über TV-Rollen zum Film kam, in seiner Twitter-Biografie. „Manchmal bin ich ziemlich gut in Form, manchmal nicht. Hey, man muss auch leben, weißt Du?“ Doch mit zwei Oscars im Regal und einem beeindruckenden filmischen Schaffen zählt Hanks spätestens seit Mitte der 90er Jahre zu den ganz Großen.

Mit Rollen als amerikanischer Jedermann hat Hanks seine Titel nach ganz oben gespielt. Einen Umsatz von insgesamt 4,3 Milliarden Dollar (3,9 Mrd Euro) spielten seine Filme dem Branchendienst „Box Office Mojo“ zusammen ein. Damit liegt Hanks im Ranking auf Platz vier - nur Harrison Ford, Samuel Jackson und Morgan Freeman spielten noch höhere Summen ein. Im Herbst soll Hanks in der italienischen Hauptstadt vom Rome Film Festival für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden.

Rückblick

Tom Hanks, Bill Paxton und Kevin Bacon schwerelos als Astronauten in „Apollo 13“. imago/United Archives

Tom Hanks kämpft in „Cast Away“ auf einer einsamen Insel nach einem Flugzeugabsturz ums Überleben. imago/United Archives

Legendäre Szene aus „Cast Away“: „Ich habe Feuer gemacht!“ imago/United Archives

Ein biederes Vorortviertel ist Schauplatz dieser Satire über das Kleinbürgertum in „Meine teuflischen Nachbarn“. (1989) Imago/United Archives

Kultkomödie aus dem Jahr 1988: Tom Hanks als „Kind im Manne“ in „Big“ imago/United Archives

Tom Hanks und Robert Loggia in der Kult-Fantasy-Komödie „Big“. imago/EntertainmentPictures

Mit Daryl Hannah drehte Tom Hanks 1984 den Film „Splash – Eine Jungfrau am Haken“. Dies war seine erste Hauptrolle in einem Kinofilm. imago/EntertainmentPictures

Tom Hanks mit Eugene Levy und John Candy in „Splash“. imago/EntertainmentPictures

Die Rolle als Aidskranker im Film „Philadelphia“ brachte ihm seinen ersten Oscar ein. imago/United Archives

Für viele bis heute seine größte Rolle: Nur ein Jahr nach seinem ersten Oscar (Philadelphia) bekam Tom Hanks für die Rolle des Forrest Gump im gleichnamigen Film die zweite Trophäe. imago/United Archives

Tom Hanks in Forrest Gump - hier mit Gary Sinise als Lt. Dan Taylor. imago/United Archives

Tom Hanks und Rita Wilson heirateten im April 1988. imago/ZUMA Press

Über das Privatleben von Hanks, der 1988 seine Kollegin Rita Wilson heiratete, erfährt man vergleichsweise wenig. Seine Kinder Colin und Elizabeth aus erster Ehe mit Schauspielerin und Produzentin Samantha Lewis sind erwachsen, mit Wilson bekam Hanks die zwei weiteren Söhne Chester und Truman Theodore. Zum Urlaub zieht der nahe Los Angeles in Kalifornien sowie im Bundesstaat Idaho lebende Schauspieler sich gern auf eine Insel in der griechischen Ägäis zurück.

Drama „Sully“ kommt im Dezember ins Kino

Das nächste große Ding von Hanks dürfte das Drama „Sully“ sein, das in den USA im September und in Deutschland Anfang Dezember in die Kinos kommt. Hanks spielt in dem Biopic den Piloten Chesley Burnett „Sully“ Sullenberger, der 2009 ein Passagierflugzeug auf dem New Yorker Hudson River notlandete und 155 Menschen vor dem Tod rettete. „Niemand hat jemals für so einen Vorfall trainiert“, spricht Hanks alias Sullenberger in dem spannenden Trailer aus dem Off.

Bis dahin wird der runde Geburtstag schon gefeiert und sicher der eine oder andere Toast auf den Mann gesprochen sein. Den Drink seiner Wahl für diesen Anlass, und wie der Tag überhaupt ablaufen wird, verriet Hanks kürzlich beim Tribeca Film Festival: „Ich wuchs damit auf, meine Geburtstage in der Sommerzeit zu haben, wenn alle verstreut sind. Der Tag wird mit etwas Kopfnicken vergehen und vielleicht einer herrlichen Dose Bier.“ (dpa)