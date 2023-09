Erfurt -Das sieht man selten! Der Hallesche FC liegt in der 3. Liga nur wenige Sekunden vor dem Abfiff mit 0:1 bei Rot-Weiß Erfurt zurück. In der sechsten Minute der Nachspielzeit ist die Hoffnung, etwas Zählbares mit an die Saale zu nehmen nur noch gering, fast erloschen. Dann kommt der große Auftritt von Tom Müller.

Torhüter Tom Müller vom HFC köpft zum Ausgleich ein

Der erst 19-jährige Torhüter, der beim HFC zuletzt den gesperrten Oliver Schnitzler vertreten hatte, geht bei einem Eckball für den Halleschen FC mit nach vorne. Und haut den Ball mit dem Kopf zum 1:1-Ausgleich in die gegnerischen Maschen.

Mit seinem Treffer sicherte er dem HFC damit doch noch einen nicht mehr für möglich gehaltenen Punkt. Kurios: Der Matchwinner hatte bereits in der zehnten Minute für den ersten Aufreger des Spiels gesorgt, als er erst den Erfurter Kammlott im Strafraum foulte, dann aber seinen Fehler umgehend wieder ausbügelte und den fälligen Elfmeter parierte.

Tom Müller war nach der Partie wie aufgedreht: „Es ist unbeschreiblich, man macht nicht jeden Tag als Torwart ein Tor. Dass ich den Ball über die Linie drücke, ist natürlich Wahnsinn.“

Dem jungen Nachwuchsmann steht wohl noch eine Karriere im Fußball bevor. Wenn nicht als Torhüter, dann als Kopfball-Ungeheuer. (krä)

