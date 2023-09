Köln -Als erster deutscher Profi hat Toni Kroos den Titel in der Champions League drei Mal gewonnen. Zwei Mal gelang ihm dieses Kunststück mit Real Madrid, 2013 holte er mit dem FC Bayern München den Henkelpott. Zudem führte er die Königlichen mit seinen herausragenden Leistungen zum Gewinn der spanischen Meisterschaft.

Seine sensationelle Entwicklung schlägt sich auch in der Bewertung von transfermarkt.de nieder. Dort machte der Weltmeister aufgrund seiner Leistungsexplosion einen Riesensprung. Das Fußball-Portal beziffert den Marktwert des 27-Jährigen auf 70 Millionen Euro, somit ist er der zweitteuerste Mittelfeldspieler der Welt. Nur Paul Pogba, der bei Manchester United sein Geld verdient, ist mehr wert. Der Franzose wird mit 80 Mio. Euro im Ranking geführt.



In der spanischen Liga belegt Kroos den siebten Platz. Dort führt Lionel Messi mit 120 Mio. Euro die Liste an. Auf Platz zwei folgen Cristiano Ronaldo und Neymar mit jeweils 100 Mio. Euro. Das Trio ist auch gleichzeitig das teuerste, was der Weltfußball zu bieten hat.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Thomas Müller vom FC Bayern München. AFP

Thomas Müller verliert an Wert

Für seine deutschen Kollegen ist Kroos natürlich das Maß der Dinge. Auf Platz zwei folge DFB-Teamkollege Thomas Müller von Bayern München. Der FCB-Star hat nach seiner schwachen Saison an Wert verloren (fünf Mio. Euro) und wird mit 60 Mio. Euro bei transfermarkt.de geführt. Der wertvollste Bundesligaspieler ist Robert Lewandowski mit 80 Mio. Euro.

Boris Becker dpa

Boris Becker trauert Toni Kroos nach

Bayern Münchens Edelfan Boris Becker trauert noch immer Kroos hinterher. „Ich glaube, sie haben damals nicht erkannt, wie stark er ist“, sagte Deutschlands Tennis-Ikone am Rande der French Open in Paris, die er für den TV-Sender Eurosport als Experte begleitet.



Becker wünscht sich Kroos zurück im Trikot des deutschen Rekordmeisters. „Er wäre der entscheidende Spieler für Bayern München“, sagt der dreimalige Wimbledonsieger: „Man muss nicht immer ins Ausland schauen - es gibt auch heimische Spieler, wenn man sie nicht immer zu früh gehen lässt.“ (mbr/dpa)