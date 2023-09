1. Die Italiener sind – anders als vor dem Turnier erwartet – ein Kandidat für den Titel.

Zu einem großen Teil ist das Antonio Conte zuzuschreiben. Die Italiener haben keines ihrer zwölf Pflicht-Länderspiele verloren, seit der Nationaltrainer die Mannschaft vor zwei Jahren übernahm, nachdem sie die WM in Brasilien nach der Vorrunde beendet hatte. Conte scheint ein glückliches Händchen sowohl bei der Zusammenstellung des Teams als auch bei der Lehre der Taktik zu haben. Sinnvolle Aufgabenverteilung im Sinne der eigenen Stärken: Routine einerseits, eine fantastische Besetzung der Defensive mit Giorgio Chiellini (31), Leonardo Bonucci (29) und Andrea Barzagli (35) vor dem ewigen Gianluigi Buffon (38) im Tor andererseits.

Ließen der schwedischen Offensive keine Chance: Italiens Verteidiger Bonucci (r.) und Barzagli (l.). REUTERS

Die richtige Rezeptur für diese EM, deren große Gewinner bislang jene Mannschaften sind, deren Balance aus Abwehr und Angriff stimmt. Was das angeht, sind die Italiener der Perfektion nah. Ansehnlich ist die 2016er Ausgabe des Catenaccio nicht immer. Muss sie aber auch nicht sein, wenn die Mischung aus Disziplin, Zusammenarbeit und gutem Punch im richtigen Moment in die nächste Runde führt, in die übernächste und vielleicht noch weiter. So kann es gehen: gemeinsam und einfach.

2. Die Franzosen hingegen wurden als Favorit vermutet. Die ersten beiden Spiele haben diese Annahme nur bedingt bestätigt.

Weil ihre ersatzgeschwächte Abwehr nicht den Eindruck macht, die Mannschaft zum Titelgewinn zu tragen. Und weil ein offensives Konzept zur teilweise erkennbar war. Manchen Leistungsträgern fehlt etwas zur Bestform (Griezmann!), andere scheinen zu sehr mit ihrer Selbstdarstellung beschäftigt (Pogba!). Natürlich kann sich das schnell ändern, erst recht, falls Trainer Deschamps noch den perfekten Weg findet, Pogba und Griezmann einzubauen. Bislang machen die Franzosen ja auch nicht den Eindruck, am Erfolgsdruck zu zerbrechen.

Die Èquipe Tricolore um Griezmann und Koscielny (m.) ist als Mitfavorit ins Turnier gestartet. REUTERS

Die Grundidee aber sah – von der starken zweiten Halbzeit gegen Albanien abgesehen – aus wie: Alle Bälle auf Dimitri Payet, der wird schon was daraus machen! Das funktionierte mit Glück und dem Genie des Hoffnungsträgers gegen Rumänien und Albanien. Aber sich im weiteren Verlauf des Turniers nur darauf zu verlassen? Ein, sagen wir: ziemlich riskanter Plan.

Viel Leerlauf, späte Tore - damit ist im Achtelfinale Schluss

3. Bislang läuft das Turnier so: Große Defensivkunst, viel Leerlauf, späte Tore. Ab dem Achtelfinale wird sich der Verlauf der Spiele verändern.

Ja, und das ist auch gut so, denn auch dieses Turnier würde einen Punkt erreichen, an dem die spannenden Schlussphasen mit ihren plötzlichen Irrungen und Wirrungen nicht mehr entschädigen für die Abnutzungskämpfe in den jeweils ersten 75 bis 80 Minuten. Es ist zwar nur nachvollziehbar, dass sich die vermeintlichen Außenseiter auf eine Mischung aus Leidenschaft und Konterfußball bei maximaler taktischer Disziplin beschränken, wenn das reicht, um sich in den Spielen gegen die Großen mindestens oder mindestens lange konkurrenzfähig zu präsentieren.

Dimitri Payet (3.v.l.) hat die französische Mannschaft im Eröffnungsspiel zum späten Sieg geschossen. Die Rumänen hatten das Nachsehen. Getty Images

Ab dem Achtelfinale wird es aber a) nicht mehr sehr viele klare Außenseiter geben und b) steuern die Spiele auf eine Entscheidung nach 90 Minuten, 120 Minuten oder im Elfmeterschießen zu. Die Aussicht, das Spiel bei torlosem Ausgang also nicht automatisch erfolgreich zu beenden, wird den üblichen Verlauf der Spiele verändern. Hoffentlich jedenfalls.

4. Die Spanier haben den besten Mittelfeldspieler des Turniers in ihrer Mannschaft.

Denn Andrés Iniesta gelingt es auch ohne den großen Xavi an seiner Seite, jede seiner Aktionen wie ein Kunstwerk zu gestalten, das auch für sich stehen könnte und den restlichen Verlauf des Spiels nicht zur Vervollständigung braucht. Wann immer er den Ball hat, scharen sich mehrere Gegenspieler um ihn wie Groupies um einen Boygroup-Sänger – nur gucken, nicht anfassen!

Topstar im Mittelfeld: Andrés Iniesta. AFP

Ob es zum Kontakt kommt, entscheidet Iniesta. Meistens hat er den Ball schon unvorhersehbar und perfekt weitergeleitet, während seine Gegner noch überlegen, ob und wie sie versuchen, ihn an der Umsetzung seiner Ideen zu hindern – oder ob sie es nicht einfach gleich bleiben lassen.

Ein Zlatan reicht nicht aus

5. Manchmal reicht sogar Zlatan Ibrahimovic nicht.

Das Zlatan-wird-es-richten-System der Schweden war kein Geheimnis und vielleicht sogar nachvollziehbar. Bei einem Turnier, bei dem es nachweislich – und von Iniesta einmal abgesehen – nicht auf die Leistung des Einzelnen ankommt, funktioniert ein solcher Plan aber natürlich nicht so richtig gut, selbst dann, wenn er sich um Zlatan, den Großen, dreht.

Kann bisher keine Akzente setzen: Schwedens Superstar Zlatan Ibrahimovic. dpa

Dass die Schweden aus den ersten beiden Spielen zwar einen Treffer (ein Eigentor eines Iren), aber noch keinen Torschuss vorzuweisen haben, sagt alles aus über den Erfolg des Konzepts – es ist zu überdenken. Im Idealfall vor dem letzten Gruppenspiel gegen Belgien.

