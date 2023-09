Toronto -Nach drei Siegen in Serie sind Dennis Schröder und die Atlanta Hawks in der Basketball-Profiliga NBA zum Abschluss ihrer rund eineinhalbwöchigen Auswärtstournee leer ausgegangen. Bei den Toronto Raptors unterlag das Team um den Braunschweiger 96:104. Schröder (22) kam wie gewohnt von der Bank und zeigte mit elf Punkten, fünf Assists und drei Ballverlusten eine eher durchschnittliche Leistung. Bester Werfer der Gäste war Al Horford (20), Topscorer des Spiels Raptors-Guard DeMar DeRozan (30).

„Wir müssen besser auftreten, gerade auswärts bei guten Teams. Aber wir haben hart gespielt und uns gewehrt. Jetzt fahren wir nach Hause und bereiten uns auf die beiden Partien am Wochenende vor“, sagte Hawks-Trainer Mike Budenholzer. Am Samstag geht es gegen die Memphis Grizzlies, am Sonntag gegen Verfolger Indiana Pacers. Atlanta ist mit 36 Siegen und 29 Niederlagen nur noch Sechster im Osten hinter den Charlotte Hornets (35:28). Auch die siebtplatzierten Pacers (34:30) lauern. Acht Teams kommen in die Play-offs. (sid)