Friedrichshafen -Hunderte Fans von Lack und Leder haben am Samstag Party auf einem Erotikschiff am Bodensee gemacht. Mit fantasievollen und ausgefallenen Kostümen gingen die Teilnehmer in Friedrichshafen und Konstanz an Bord des „Torture Ships“ - bestaunt von zahlreichen Zuschauern. Denn die Veranstaltung lockt traditionell auch am Ufer Hunderte von Schaulustigen an: Wenn sich die Feiernden in Latexgewändern treffen, sind die Häfen in Friedrichshafen und Konstanz oft voller Zuschauer.

Die Lack- und Leder-Kreuzfahrt zieht viele Schaulustige an. dpa

„Das ist jedes Jahr ein Spektakel“, sagte der Veranstalter des „Torture Ships“ im Vorfeld. Rund 700 Gäste seien dieses Jahr dabei. Angesichts des großen Interesses habe er sogar ein größeres Schiff als im vergangenen Jahr gechartert.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Teilnehmerin der Lack- und Leder-Fahrt dpa

Das Lack- und Lederschiff und ein davon unabhängiges Swingerschiff hatten vor zwei Jahren am Bodensee noch heftige Kritik ausgelöst. Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) hatten daraufhin ihre Regeln für Charterverträge verschärft. Das Swingerschiff wurde ganz verboten, das „Torture Ship“ darf aber fahren, weil es als Tanzschiff gilt. Allerdings darf es keine „gesonderten Einrichtungen für sexuelle Handlungen“ mehr während der Veranstaltung geben. (dpa)