Rom -Der Mafioso Toto Riina, einst einer der gefürchtetsten Bosse der sizilianischen Mafia, ist laut Medienberichten gestorben.

Der 87-Jährige starb in der Nacht zum Freitag, nachdem er zuvor einige Zeit im Koma gelegen hatte, wie italienische Medien berichteten. Riina wurde für mehr als 150 Auftragsmorde verantwortlich gemacht und 26 Mal zu lebenslanger Haft verurteilt.

Der Sizilianer Riina, geboren 1930 in Corleone südlich von Palermo, ist verantwortlich für die Konfrontationsstrategie der Mafia, mit der das organisierte Verbrechen zu Beginn der 1990er Jahre den italienischen Staat herausforderte. Über Jahre hinweg fielen ihr Polizisten, Richter, Staatsanwälte, Politiker und Journalisten zum Opfer. Die Strategie gipfelte in der Ermordung der beiden erfolgreichen Antimafia-Staatsanwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino im Mai und Juli 1992 in Palermo.

Von der Mafia 1992 ermordet: Giovanni Falcone (l.) und Paolo Borsellino dpa

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Im Januar des darauf folgenden Jahres wurde Riina, der zuvor 23 Jahre lang untergetaucht war, vermutlich aber die ganze Zeit über in Sizilien lebte, von der Polizei gefasst. Riina, der seinen ersten Mord im Alter von 19 Jahren beging, stand auch mafia-intern für ein rücksichtsloses Vorgehen gegen Konkurrenten.



Er ist einer der Protagonisten des „Mafia-Krieges“, dem zwischen 1979 und 1983 in Sizilien mehr als tausend Menschen zum Opfer fielen. Während dieser Zeit ermordete die Mafia unter seinem Kommando auch den damaligen Regionalpräsidenten von Sizilien, Piersanti Mattarella, den Bruder des aktuellen italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella. (ps, dpa)